Auch in Augsburg gibt es dieses Jahr einen Dyke* March

Symbolbild: Queere Aktivistinnen beim Feministischen Streik Augsburg

Heute, 08:15h, noch kein Kommentar

Zur Eröffnung der Pride Month 2022 findet der erste Dyke* March in Augsburg am 11. Juni 2022 nachmittags statt. Nach dem March sind alle Demonstrant*innen herzlich eingeladen, im Hofgarten des Frauenzentrums zu feiern. Initiator*innen des Dyke* March AUX sind L*-AUX, CSD Augsburg und das Frauenzentrum Augsburg – unterstützt von anderen queeren Organisationen der Stadt wie Queerosaurusaux und Queer Augsburg. Das Motto: "Für die Sichtbarkeit queerer Frauen*".



"Alle Frauen*, die sich als lesbisch*, bisexuell, pansexuell oder als queer identifizieren, sind aufgerufen, mit uns zu laufen", teilten die Veranstalter*innen mit. "Aber auch alle Verbündete und unterstützende Personen, innerhalb und außerhalb unserer LGBTIQ+ Community, sind ebenfalls herzlich willkommen. Die Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung unserer 'AlliesÄ spielt keine Rolle. Wir freuen uns natürlich auch über Familien und Kinder."



In vielen Städten und Ländern haben lesbische Protestmärsche langjährige Tradition. Bereits 1981 fand die erste Demonstration für lesbische Sichtbarkeit in Toronto statt. Vor knapp 30 Jahren formierte sich dann in Washington, erstmalig unter dem Namen "Dyke March", ein Protest mit etwa 20.000 Teilnehmer*innen, um für die Rechte von Lesben und queeren Personen laut zu werden. Seitdem breitet sich die Bewegung international aus. Das häufig als Schimpfwort genutzte Wort "Dyke" (Lesbe) wird dabei selbstbewusst von der lesbischen Gemeinschaft zurückerobert. (cw/pm)