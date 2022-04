Ariana Grande sammelt Millionen für transgeschlechtliche Teenager

Heute, 10:48h,

Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande greift transgeschlechtlichen Jugendlichen unter die Arme – und sammelt dafür einen siebenstelligen Dollar-Betrag.



Anlässlich des Transgender Day of Visibility kündigte sie die Auflegung eines "Protect & Defend Trans Youth Fund" an. Dabei wirft sie selbst keine Peanuts in den Hut: Bis zu 1,5 Millionen Dollar sollen von der Sängerin kommen.

Direkte Unterstützung und Öffentlichkeitsarbeit

Die Bedingung: Auch Fans und Unterstützer*innen müssen spenden. Für jeden Dollar, der von außen in den Fond fließt, legt Grande einen weiteren oben drauf.



Das Geld soll sowohl für direkte Dienstleistungen für die Jugendlichen und Kinder genutzt werden, also für Beratung, Vermittlung, Rechtsbeistand und medizinische Leistungen, als auch in die politische Arbeit zugunsten der Rechte transgeschlechtlicher Menschen.



In einer Liste, die Grande dazu veröffentlichte, waren Organisationen wie die Black Trans Advocacy Coalition, das Tennessee Equality Project, die Southern Arizona Gender Alliance oder das Transgender Education Network of Texas aufgeführt. Das gesammelte Geld soll gleichmäßig an die Gruppen gehen. Über eine Million Menschen haben Grandes Aufruf bereits mit einem Like versehen.



Die Black Trans Advocacy Coalition etwa setzt sich dafür ein, das Leben transgeschlechtlicher Schwarzer Menschen in den USA verbessern sowie Gewalt und Ungerechtigkeit durch die "Macht, den Wert und die Liebe aller Menschen" überwinden zu wollen. Als konkrete Bereiche der Arbeit der Gruppe werden Gleichheit in der Gesundheitsversorgung, auf dem Wohnungsmarkt und auf dem Arbeitsmarkt für Schwarze transgeschlechtliche Menschen angegeben.

Hälfte des Ziels bald erreicht

Am Montag Vormittag lag die Summe der gesammelten Spenden bereits über 625.000 US-Dollar. Knapp 5.000 Menschen haben dazu kleinere oder größere Beträge beigesteuert. Zur Begründung führte Grande den in den USA tobenden Kulturkampf gegen die Rechte von Trans an, der sich insbesondere auch gegen Kinder und Jugendliche richtet.



Wegen der vielen geplanten und teils auch verabschiedeten Gesetzesmaßnahmen, die sich direkt gegen die Rechte der Minderjährigen richten, ist derzeit die geschlechtsaffirmierende, medizinische Versorgung von etwa 58.000 Jugendlichen in den USA unsicher oder gar verboten (queer.de berichtete).



In Florida setzte kürzlich Gouverneur Ron DeSantis seine Unterschrift unter das queerfeindliche "Don't Say Gay"-Gesetz, das Unterricht über sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität in Grundschulen verbietet (queer.de berichtete). (jk)