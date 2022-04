Brothers Osborne: Nach Coming-out erster Grammysieg

T.J. (li.) und sein Bruder John Osborne nehmen ihren ersten Grammy entgegen (Bild: Screenshot / Recording Academy)

Heute, 11:05h, noch kein Kommentar

Die Brothers Osborne haben zehn Jahre nach ihrer Gründung erstmals einen Grammy Award gewonnen. Das Duo mit John und T.J. Osborne gewann für "Younger Me" den Preis für die beste Performance eines Country-Duos oder einer Country-Band. T.J. hatte im Februar letzten Jahres für Aufsehen gesorgt, als er sich als schwul geoutet hatte (queer.de berichtete).

In der Dankesrede erklärte der 37-jährige T.J., der einen goldenen Anzug trug: "An diejenigen, die nichts über den Song wissen: Er wurde geschrieben als Antwort auf mein Coming-out." Nach Applaus fuhr er unter Tränen fort: "Und ich hätte nie gedacht, dass ich Profi-Musiker sein kann wegen meiner Sexualität. Und ich hätte mit Sicherheit nie gedacht, dass ich hier auf der Bühne sein darf, um einen Grammy entgegenzunehmen, nachdem ich etwas getan habe, von dem ich dachte, dass es potenziell mein Leben zum Negativen verändert. Und hier bin ich und akzeptiere nicht nur den Grammy mit meinem Bruder, den ich sehr lieb habe, sondern bin auch hier mit einem Mann [im Publikum], den ich liebe und der mich auch liebt. Wie kam es nur, dass ich so ein Glück hatte?"

Die Osborne-Brüder hatten bereits sechs Mal den Country Music Award gewonnen – zuletzt im November (queer.de berichtete). Damals sorgte T.J. Osborne für Aufsehen, als er nach dem Sieg seinen Freund küsste – ein Novum im konservativen County-Geschäft.

Bei den 64. Grammy Awards konnte auch Lady Gaga einen Preis gewinnen. Sie wurde mit Tony Bennett in der Kategorie "Best Traditional Pop Vocal Album" für ihr Kollaborationsalbum "Love for Sale" ausgezeichnet. Insgesamt war die 36-Jährige fünf Mal nominiert worden. "Ich liebe dich, Tony. Wir vermissen dich", sagte Lady Gaga über Bennett, der an Alzheimer erkrankt ist.



| Direktlink | Lady Gaga präsentiert ihren Grammy

Auch der schwule Rapper Lil Nas X hatte insgesamt fünf Nominierungen erhalten, darunter in der Kategorie "Album of the Year" für sein Debüt "Montero". Er musste sich aber dem großen Sieger des Abends Jon Batiste geschlagen geben, der insgesamt fünf Grammys gewinnen konnte.



| Direktlink | Lil Nas X auf dem Roten Teppich

2020 hatte der jetzt 22-Jährige noch zwei Grammys gewinnen können (queer.de berichtete). Dieses Jahr trat Lil Nas X immerhin – wie auch Lady Gaga – in der fast vierstündigen Galaveranstaltung auf und spielte ein Medley seiner Hits.



Lil Nas X performs DEAD RIGHT NOW, MONTERO, and INDUSTRY BABY with Jack Harlow at the 64th annual #Grammys.

pic.twitter.com/pLF853pB7c Rap Alert (@rapalert6) April 4, 2022 Twitter / rapalert6

|

Einer der Höhepunkte der Show war, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zugeschaltet wurde und per Videobotschaft um Unterstützung für sein Land bat. "Was könnte gegenteiliger zu Musik sein als Krieg?", fragte Selenskyj. (dk)