Jürgen Domian und WDR beenden Zusammenarbeit

Jürgen Domian (64) kehrt nicht mit seiner WDR-Sendung "Domian live" zurück. Das gab der Moderator in einem Facebook-Post bekannt. "Es wird im WDR-Fernsehen keine Fortsetzung der Sendung geben. Eine Einigung ist leider nicht zustande gekommen", schreibt der 64-Jährige. Er bedauere dies sehr, da doch viele Fans auf eine Weiterführung des Formates gehofft hätten – "gerade jetzt in diesen so ernsten Zeiten", fügt er an.



"Ich bin und bleibe dem WDR eng verbunden. Nicht zuletzt deshalb, weil sich dort das Format 'Domian' über so viele Jahre etablieren und entwickeln konnte. Dafür bin ich sehr dankbar", erklärt Domian. Welche neuen Wege sein Team und er nun gehen würden, stehe noch nicht fest. "Natürlich werde ich euch darüber auf dem Laufenden halten", verspricht er seinen Fans abschließend.

WDR ist Domian "sehr dankbar"

"Jürgen Domian hat mehr als zwei Jahrzehnte mit seiner besonderen und einfühlsamen Art der Gesprächsführung das Programm des WDR bereichert", bestätigte der Sender der "Bild"-Zeitung das Aus der Sendung und des Podcasts. Der Moderator habe gerade in der Ausnahmesituation der Coronakrise "seine Qualitäten als Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte der Menschen unter Beweis gestellt. Dafür sind wir Jürgen Domian sehr dankbar".



Drei Jahre nach seinem Abschied als Nacht-Talker beim WDR feierte der Kult-Moderator im Herbst 2019 sein TV-Comeback (queer.de berichtete). Zuvor wurde er mit der Telefon-Talksendung "Domian" bekannt, die er von 1995 bis 2016 für den Radiosender 1Live und den WDR moderierte. Alleinstellungsmerkmal seiner Sendung war, dass er auch mit Scham oder Schmerz besetzte Themen mit seinen Anrufern besprach. Für seine sensible Moderation erhielt er mehrere Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz.

Domian ist offen bisexuell

Der 64-Jährige veröffentlichte mehrere Bücher, darunter eines mit Hella von Sinnen, die er bereits aus seiner Gymnasialzeit in Gummersbach kannte. Später war er oft in der gemeinsamen WG von Hella von Sinnen und Dirk Bach zu Gast und gehörte mit ihnen zu frühen Vertretern einer selbstbewussten queeren Szene.



Domian ist bisexuell, erklärte aber 2013, dass er häufig das Label "schwul" genutzt habe, um nicht in der Szene anzuecken: "Inzwischen sag ich meistens: Ich bin schwul. Dann ist Ruhe. Ich habe so oft erlebt, von Schwulen angegriffen zu werden, weil ich angeblich nicht zu meiner Sexualität stehe, wenn ich mich als bi bezeichne. Also in Gottes Namen, dann bin ich halt – schwul", so Domian damals. Er rief Bisexuelle auf, sich mehr in der Öffentlichkeit zu zeigen (queer.de berichtete). (cw/spot)