Michael Michalsky designt Frühlingskollektion für Lidl

Bald schon wird es beim Discounter Lidl eine eigens von Designer Michael Michalsky entworfene Frühlingskollektion geben. Mit ihr wolle der 55-Jährige den Lenz in "Pastell- und Pudertönen" willkommen heißen. Die Kollektion beinhaltet unter anderem Bettwäsche, Dusch- sowie Handtücher und Bademäntel.



Ab Donnerstag wird es die Stücke für zwischen 4,99 und 29,99 Euro in allen deutschen Filialen sowie im Online-Shop zu kaufen geben. "Michalsky bedient sich bei seiner Kollektion saisonaler Elemente, wie florale Bettwäsche-Muster und eine Farbwelt in zartem rosa, creme und frischem Grau", teilte die Neckarsulmer Discountkette mit.



| Direktlink | Michalsky im Lidl-Spot: "Es gibt Projekte, die lassen mir einfach keine Ruhe. Da überlasse ich nichts dem Zufall. Und ich bin erst zufrieden, wenn ihr es seid."

Michalsky ist damit in bester Gesellschaft. Immer wieder kooperieren Stars mit Discountern für eine eigene Kollektion. Seine ehemalige "GNTM"-Kollegin Heidi Klum (48) machte schon mehrfach mit Lidl gemeinsame Sache, Sophia Thiel (27), Dana Schweiger (54) und sogar der internationale Star Anastacia (53) arbeiteten derweil schon mit Aldi zusammen. In den letzten Jahren sorgte auch Stardesigner Wolfgang Joop wegen seiner Zusammenarbeit mit Aldi für Schlagzeilen.

Michael Michalsky ist als Juror aus Castingshows des Privatfernsehens bekannt. Von 2016 bis 2018 richtete er drei Staffeln lang bei Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben über die Kandidatinnen. Letztes Jahr wurde er Juror im "Supertalent" von RTL (queer.de berichtete).



Aus seiner Homosexualität hatte der 1967 in Göttingen geborene und dann in Schleswig-Holstein aufgewachsene Modeschöpfer nie ein Geheimnis gemacht (queer.de berichtete). Im Buch "Heimat – Wo das Herz zu Hause ist", offenbarte er, dass er sich nie im klassischen Sinn outen musste: "Mein Coming-out hatte ich nie, weil für mich immer klar war, dass ich schwul bin. Ich war immer so, wie ich bin. Deshalb musste ich mich nie hinstellen und sagen, was Sache ist." Er sei in einer Familie aufgewachsen, in der seine sexuelle Orientierung nicht problematisiert worden sei. (spot/cw)