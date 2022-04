Sherry Pie kehrt zurück

Sherry Pie wurde zur Persona non grata, als ihre Übergriffe auf andere Männer publik wurden – jetzt testet sie aus, ob sie zurückkehren kann (Bild: Instagram / Sherry Pie

Die New Yorker Dragqueen Sherry Pie meldet sich in der Öffentlichkeit zurück: Die vom 27-jährigen Joey Gugliemelli dargestellte Kunstfigur hat am Freitag auf Instagram neue Bilder hochgeladen, in denen sie im Clown-Outfit erscheint. Dabei wurden Hashtags wie #rebirth (Wiedergeburt), #mentalhealth (seelische Gesundheit) und #loveyouall (Liebe euch alle) angehängt. Eines der Bilder enthält das Susan-Sarandon-Zitat: "Es ist ein schmaler Grad zwischen Kunst und Trash – und er heißt Glaubwürdigkeit."



Sherry Pie hatte 2020 mit ihrer Teilnahme an der zwölften Staffel von "RuPaul's Drag Race" einen Skandal ausgelöst: Wenige Tage nach Ausstrahlung der ersten Folge enthüllte BuzzFeed, dass Pie ein halbes Dutzend Männer mit einer gefälschten Online-Identität getäuscht und sie dabei zu sexuell aufgeladenen Handlungen vor der Kamera überredet haben soll (queer.de berichtete). Konkret soll sie sich als eine Casterin namens Allison ausgegeben haben – einen der Männer soll sie etwa zum Onanieren vor der Kamera überredet haben.



Nach dem Bekanntwerden der Anschuldigungen wurde Pie aus der weitgehend bereits abgedrehten restlichen Staffel so gut es ging hinausgeschnitten. Sie hätte das Finale der Top-Vier erreicht, wurde aber disqualifiziert. Am Ende stritten sich die drei Finalistinnen Crystal Methyd, Gigi Goode und die spätere Siegerin Jaida Essence Hall um die Krone – wegen der Corona-Pandemie erstmals in einer via Zoom aufgenommenen Sendung (queer.de berichtete).

Zwei öffentliche Auftritte 2021

Nach dem Vorfall verschwand Sherry Pie weitgehend aus dem öffentlichen Leben. Ausnahmen waren ein Auftritt in einem New Yorker Nachtclub vergangenes Jahr sowie ein Auftritt in der Nachmittagstalkshow von Tamron Hall als Mann: Darin entschuldigte sich der Künstler bei seinen Opfern und erklärte, bei ihm sei eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert worden. In der Drag-Community wurde scharf kritisiert, dass Sherry Pie mit dem Interview eine große Plattform gegeben wurde.

Der jetzige Comebackversuch von Pie wurde auf sozialen Medien und von einem ihrer früheren Opfer scharf kritisiert. Ben Shimkus, der die Affäre vor zwei Jahren ins Rollen gebracht hatte, bezeichnete die Rückkehr gegenüber "Instinct Magazine" als "erbärmlich": "Ihre Opfer haben sie mehrere Male aufgefordert aufzuhören. Sie hört einfach nicht zu", so der Theaterschauspieler. "Leute, die sie feiern, feiern in Wirklichkeit ihre Fähigkeit, andere zu schikanieren. Sie feiern sie nicht als Dragqueen. Und selbst wenn sie das tun würden: Sherry und Allison haben immer zusammengearbeitet. Drag war ein großer Teil ihre Manipulation. Man kann sich nicht trennen." (dk)