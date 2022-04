Anbid Zaman erhält Rosa-Courage-Preis 2022

Hohe Auszeichnung für Anbid Zaman

Heute, 11:08h, noch kein Kommentar

Der Osnabrücker Gay in May e.V. würdigt Anbid Zaman mit dem Rosa-Courage-Preis 2022. Der Preis wird damit erstmals an eine genderfluide Person für ihren mutigen Einsatz – auch des eigenen Lebens – und ihre Arbeit als Aktivist*in für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten vergeben.



Zaman kämpft seit dem 16. Lebensjahr für queere Menschenrechte. Zunächst in der Heimat Bangladesch, wo Zaman nur knapp einem queerfeindlichen Attentat entkam. Mit der Unterstützung der Eltern und queerer Organisationen konnte Zaman nach Deutschland fliehen.



Gestern war Anbid Zaman zu Gast bei uns im Wahlbüro. Er kämpft schon seit seinem 16. Lebensjahr für LSBTIQ-Rechte und... Posted by Henriette Reker on Sunday, July 5, 2020

| Facebook / Henriette Reker | Anbid Zaman mit der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos)

Heute arbeitet Zaman beim queeren Kölner Verein Rubicon in der Landeskoordination "Vielfalt statt Gewalt" und als ehrenamtliches Vorstandsmitglied beim Aktionsbündnis gegen Homophobie, für das sich Zaman bei der International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) als Vertretung für LGBTI-Jugendliche in Zentralasien und Europa engagiert.

"Mit der Verleihung des Rosa-Courage-Preises an Zaman machen wird in diesem Jahr auch deutlich, dass vor allem global gesehen immer noch Notwendigkeit zum Kampf gegen Queerfeindlichkeit besteht. Mit der Ehrung von Zaman als einer genderfluiden Person wird darüber hinaus deutlich, dass die Diskussion um Genderaspekte weitergeht", erklärte Frank Mayer, der erste Vorsitzende des Osnabrücker Vereins Gay in May, der den Preis seit 1992 vergibt. Eine Assimilation in das heteronormative Rechtssystem reiche nicht aus, so Mayer.



Mit dieser Auszeichnung im Rahmen von Gay in May – Queere Kulturtage Osnabrück soll herausragendes Engagement für die Belange von queeren Menschen gewürdigt werden. Bisherige Preisträger*innen waren unter anderem die heutige Bundestags-Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), Schriftsteller Lutz van Dijk, Schauspielerin Maren Kroymann, Comic-Autor Ralf König, die österreichische Ex-Europaparlamentsvizepräsidentin Ulrike Lunacek oder der ehemalige Berliner Regierungschef Klaus Wowereit (SPD). Letztes Jahr wurde Schriftstellerin Carolin Emcke ausgezeichnet (queer.de berichtete).



Gay in May sind die ältesten queeren Kulturtage Deutschlands, die dieses Jahr zum 44. Mal stattfinden. Die Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) übernimmt erneut die Schirmherrschaft. Die Preisverleihung erfolgt in Kooperation mit der Stadt Osnabrück am 17. Mai im Friedenssaal des Osnabrücker Rathauses unter Beteiligung von Pötter und einer Vertretung des Landes Niedersachsen. (pm/cw)