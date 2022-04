Realitystar David Barta outet sich als pansexuell

Heute, 12:17h, noch kein Kommentar

Realitystar, Fitnesstrainer und TikToker David Barta hat sich in der MTV-Sendung "Ex on the Beach" als pansexuell geoutet. Er sei sich aber noch unsicher mit seiner sexuellen Orientierung.



In der am vergangenen Donnerstag ausgestrahlten ersten Folge der fünften US-Staffel der MTV-Serie erklärte der Kalifornier laut "Out": "Eine große Sache, die letztes hinter verschlossenen Türen abgelaufen ist, ist meine Sexualität." Er müsse immer noch herausfinden, wo genau auf dem Spektrum der sexuellen Ausrichtungen er sich befinde. "Ich bin seit Jahren an Männern interessiert, war aber bislang nicht ehrlich mit mir."



Auf Twitter schrieb er nach Ausstrahlung der Sendung: "Mich als pansexuell im Fernsehen zu outen, war definitiv das Schwierigste, was ich je getan habe, aber ich bin glücklicher und freier als je zuvor."



Coming out as Pansexual on TV was definitely the hardest thing Ive ever done, but I feel happier and more free than ever just posted my full story on my IG. Love you all and cant wait to share more soon David Barta (@DavidBarta) April 1, 2022 Twitter / DavidBarta

|

Auf seiner Instagram-Seite, die er inzwischen auf "privat" gestellt hat, ergänzte er, dass er in einem "konservativen baptistisch-christlichen Haushalt" aufgewachsen sei; daher sei sein Coming-out im September letzten Jahres ein Problem gewesen. Drei Monate lang sei die Situation sehr schwierig gewesen und es habe wenig Kontakt gegeben. Mit der Zeit habe seine Familie ihn aber "verstanden": "Wir haben einander jetzt mehr lieb als je zuvor", so Barta.

Barta schrieb dazu mehr Details über seinen Coming-out-Prozess: "Die letzten zwei Jahre ist mir aufgefallen, dass ich mit Sicherheit kein heterosexueller Mann bin", erklärte er. "Nennt es pansexuell, nennt es bisexuell, nennt es sexuell fluide (mein Favorit) oder alles oben Genannte. Das bin ich. Mehr als all diese Umschreibungen bin ich David. Ich bin immer noch dieselbe Person, nur etwas ehrlicher und offener darüber, was das Leben für mich bereithält."



David Barta nahm 2019 als 21-Jähriger an der Fox-Realityshow "Paradise Hotel" teil. Dort traf er seine Flamme Kendall, mit der er eigentlich eine Beziehung aufbauen wollte. Wie er damals gegenüber "Feeling the Vibe" verriet, wurde daraus nichts: "Als wir nach Hause kamen und uns wieder eingelebt hatten, haben wir gemerkt, dass wir uns nur einen Monat kannten. Also wäre es unrealistisch, etwas Ernstes so schnell zu beginnen."



"Ex on the Beach" ist ein von MTV entwickeltes Format, bei dem junge Singles an einen exotischen Ort gebracht werden, an dem sie leicht bekleidet von Kameras mit ihren früheren Partnerinnen bzw. Partnern konfrontiert werden. Eine deutsche Version läuft im Streamingportal RTL+ – bislang wurden zwei Staffeln gezeigt. (cw)