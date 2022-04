US-Schauspieler Nico Santos hat sich verlobt

Nico Santos spielte in allen 113 Folgen der Sitcom "Superstore" als Mateo mit (Bild: NBC)

Der 42-jährige amerikanische Komiker und Schauspieler Nico Santos hat sich am Wochenende bei einem queeren Medienevent mit seinem 34-jährigen Freund Zeke Smith verlobt. Smith, der als Kandidat der US-Realityshow "Survivor" bekannt ist, machte seinem Liebsten am Samstag bei den 33. GLAAD Media Awards in Los Angeles auf der Bühne einen romantischen Antrag, wie ein von "Entertainment Weekly" veröffentlichtes Video zeigt.

"Nico, deine Liebe hat mir gelehrt, wie man liebt. Du bist meine andere Hälfte und ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen", erklärte Smith in dem Video unter dem Jubel des Publikums. Danach ging er auf die Knie und zeigte seinem sichtlich bewegten Freund einen Ring. Dann nickte Santos – und Smith zog ihm dem Ring über den Finger.



Die beiden Männer hatten sich ursprünglich vor vier Jahren bei den GLAAD Media Awards kennengelernt. Zwei Monate später machten sie ihre Beziehung öffentlich. Smith erklärte damals augenzwinkernd auf Twitter: "Ich nehme an, jeder weiß über meinen heißen, kleinen 25-jährigen Boyfriend Bescheid."



Nach dem Antrag veröffentlichte Santos auf seinem Instagram-Profil Bilder davon und erklärte: "Ich habe Ja gesagt. Du hast für immer mein Herz." Smith erwiderte auf der gleichen Social-Media-Plattform: "Er hat Ja gesagt. Ich bin der glücklichste Kerl der Welt."



Schauspieler Nico Santos, der übrigens nichts mit dem gleichnamigen deutschen Sänger zu tun hat, ist vor allem durch seine Rolle als Oliver T'sien in der romantischen Komödie "Crazy Rich" (2018) und als Mateo Liwanag aus der Sitcom "Superstore" (2015-2021) bekannt. In der Serie spielte er einen Einzelhandelsmitarbeiter und einen schwulen Philippino ohne Papiere, der oft für einen Mexikaner gehalten wird. Er selbst wurde in den Philippinen geboren – seine Familie wanderte in die USA aus, als er 16 Jahre alt war. (cw)