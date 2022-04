Schwulenberatung Berlin sucht psychologische:n Psychotherapeut:in

Heute, 15:22h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht zur Erweiterung des psychotherapeutischen Behandlungsangebotes für LSBTI* Geflüchtete zum nächstmöglichen Zeitpunkt:



Approbierte:n psychologische:n Psychotherapeut:in bzw. Psychologin in fortgeschrittener Ausbildung zum:r psychologischen Psychotherepeut:in

(15-17,5 Std/W.)



Aufgaben u.a.:

● Durchführung psychotherapeutischer Einzelgespräche mit LSBTI* Geflüchteten

● Diagnostik

● Erstellen von Stellungnahmen sowie psychologische Berichte in aufenthaltsrechtlichen Verfahren

● Kriseninterventionen

● Durchführen von offenen Sprechstunden zum Erstkontakt



Voraussetzungen:

● Master in Psychologie

● Approbation als psychologische:r Psychotherapeut:in mit Fachkundenachweis in einem Richtlinienverfahren oder fortgeschrittener Ausbildung in Richtlinienverfahren.

● zuverlässiges und eigenverantwortliches Arbeiten

● Deutsche Sprachkenntnisse (C1 oder höher)

● Sprachkenntnisse in Englisch (B2 oder höher)

● Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit LSBTI* sensiblen Sprachmittlungen

● Bereitschaft zur sektorenübergreifenden Zusammenarbeit mit weiteren Psychotherapeut:innen (auch i.A.), Jurist:innen und Sozialarbeiter:innen

● teamfähig, konfliktfähig, engagiert und flexibel

● sicherer Umgang mit MS Office



Erwünscht:

● Berufs-/Praxiserfahrung

● Einschlägige Erfahrungen in der psychologischen/psychotherapeutischen Arbeit mit Geflüchteten und mit LSBTI*

● Fortbildung in Psychotraumatologie, Traumatherapie, Traumafachberatung/-pädagogik oder vergleichbar

● Kenntnisse der psychosozialen und sozialpsychiatrischen Berliner Versorgungslandschaft

● Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*

● Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen



Aussagekräftige Bewerbungen

bitte mit Kennwort 2022-A3-08 bis zum 24. April 2022

- per Email an

- per Post an Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstraße 59/60, 10629 Berlin



Bewerbungen von Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte sind herzlich willkommen.



Bei Fragen bitte an Stephan Jäkel wenden unter .