Checkpoint BLN sucht Mitarbeiter*in für Empfang bzw. Medizinische*n Fachangestellte*n

Heute, 15:20h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Checkpoint BLN



Mitarbeiter*in für den Empfang bzw. Medizinische*n Fachangestellte*n

(30 Std/W)



Der Checkpoint BLN ist eine Anlaufstelle für jegliche Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen. Er bietet PrEP, PEP, HIV/STI Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an. Am Standort Hermannplatz befinden sich weitere Projekte der Schwulenberatung Berlin, die psychosoziale Beratung und Unterstützung anbieten.



Deine Aufgaben wären u.a.:

● Begrüßung, Betreuung und Klärung der Anliegen der Besucher*innen,

● Bearbeitung und Weiterleitung von Anfragen (Post, Email und Telefon) sowie Terminkoordinierung für Klient*innen

● Patient*innenenakten anlegen und pflegen, Patient*innendokumentation organisieren

● Vor- und Nachbereitung der Räumlichkeiten des Standorts für Klient*innen, Ärzt*innen, Mitarbeitenden sowie für Gruppenangebote

● Statistische Erhebung und Dokumentation der Patient*innen- und Klient*innen-Kontakte

● Ggf. bei entsprechender Ausbildung:

- Durchführung von HIV-, Syphilis und Hepatitis C-Schnelltests sowie Blutentnahmen

- Umsetzung von Hygienemaßnahmen für Arbeitsgeräte und -räume



Wir erwarten von dir:

● Sicherheit im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und Software

● Sprachkenntnisse in Deutsch (B2 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)



Wir wünschen uns von dir:

● Ausbildung als medizinische*r Fachangestellte*r oder vergleichbar

● Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen

● Zugehörigkeit zur LSBTI*-Community

● Kenntnisse in den Themenbereichen sexuelle Gesundheit, Substanzkonsum, Rassismus, Diskriminierungen gegenüber LSBTIQ* und LSBTIQ*-Lebenswelten



Wir bieten dir:

● Mitarbeit in innovativen Projekt.

● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten



Aussagekräftige Bewerbungen

bis zum 24. April 2022 vorzugswiese per E-Mail mit Kennwort A3/2022/07 an



Bei Fragen bitte eine E-Mail schicken an .