Schweiz: Drei Monate Haft für Beleidigung als "fette Lesbe"

Alain Soral, eigentlich Alain Bonnet de Soral, ist ein schweizerisch-französischer rechtsextremer Essayist und Holocaust-Leugner (Bild: Screenshot ERTV)

Heute, 06:11h,

In der Schweiz stehen Hass auf homo- und bisexuelle Menschen und ihre Diskriminierung seit 2020 unter Strafe – nun wurde der Paragraf erneut angewandt. Per Strafbefehl verurteilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt am Montag den französisch-schweizerischen Rechtsextremisten Alain Soral zu einer Gefängnisstrafe von drei Monaten. Der Holocaust-Leugner muss wegen Verleumdung, Diskriminierung und Anstiftung zum Hass außerdem eine Geldstrafe von 1.500 Franken (ca. 1.479 Euro) zahlen sowie die Verfahrenskosten in Höhe von 1.950 Franken (ca. 1.923 Euro) übernehmen.



Hintergrund der Verurteilung sind homofeindliche Äußerungen, die Soral im vergangenen Sommer in einem Video auf seiner Website Egalité et Réconciliation (E&R) gemacht hatte. Der 63-Jährige empörte sich darin über die offen homosexuelle Journalistin Cathy Macherel und deren Artikel über ihn in den Tageszeitungen "24 heures" und "La Tribune de Genève" und bezeichnete sie unter anderem als "fette Lesbe". Den Begriff "queer" setzte er in seiner Wutrede mit "gestört" gleich.

Die Journalistin und queere Verbände zeigten Soral an

Die diskriminierenden Äußerungen wurden sowohl vor der Journalistin als auch von den beiden schweizerischen LGBTI-Organisationen Pink Cross und LOS angezeigt (queer.de berichtete).



"Ich freue mich über diese Verurteilung", kommentiere Cathy Macherel die Entscheidung. "Zum einen zeigt sie, dass man nicht ungestraft Hass säen kann, im konkreten Fall gegen LGBT. Sie bedeutet zum anderen, dass persönliche Angriffe in der Ausübung unseres Journalistenberufs nicht toleriert werden können." Auch der Schweizer Journalistenverband Impressum begrüßte in einer Stellungnahme den Strafbefehl. Das Urteil erinnere daran, dass Homophobie keine Meinung sei, erklärte die Gewerkschaft Syndicom.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Alain Bonnet, wie Soral mit bürgerlichem Namen heißt, wurde in Frankreich bereits rund 20 Mal wegen antisemitischer Äußerungen, Leugnen des Holocausts, Verleumdung und Beleidigung verurteilt. Gegen den neuen Strafbefehl kann er innerhalb von zehn Tagen Widerspruch einlegen. (cw)