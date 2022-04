Heute, 10:03h, noch kein Kommentar

Die SozDia Stiftung Berlin sucht für die neue Jugendwohngruppe "Queerfeldein" in Berlin-Weißensee zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



Erzieher (m/w/d) für unsere Jugendwohngruppe "Queerfeldein"

mind. 30h/Woche, Vollzeit und Teilzeit möglich, unbefristet, Festanstellung.



Unsere Jugendwohngruppe "Queerfeldein" befindet sich in Berlin-Weißensee im neu errichteten Quartier WIR. Wir bieten hier 7 Intensivwohnplätze nach SGB VIII für queere Jugendliche zwischen 14 – 18 Jahren. Unser pädagogischer Auftrag besteht darin, mit den Jugendlichen im besten Sinn gemeinsam Leben zu gestalten. Besonders wichtig sind uns ein von Wertschätzung geprägter Umgang, verlässliche Beziehungen, ein partizipatives Miteinander sowie professionelles und nachhaltiges Handeln.



Es erwartet Dich ein offenes, engagiertes und motiviertes Team. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!



DEINE AUFGABEN:

- Begleitung und Förderung der Jugendlichen im Bezugsbetreuungssystem, sowie Gewährleistung des Kinderschutzes

- Strukturierung des Tagesablaufs insbesondere durch individuelle und gruppen- und freizeitpädagogische Angebote,

- Umsetzung des Einrichtungskonzepts und Weiterentwicklung im Team

- Erstellung von Berichten und Dokumentation, Teilnahme an Hilfekonferenzen

- Zusammenarbeit mit Schulen, Gesundheits-/Fördereinrichtungen, Familien, …



DAS BRINGST DU MIT:

- staatliche Anerkennung als Erzieher*in oder gleichwertiger Abschluss

- Bereitschaft zu Schicht-/Wochenenddiensten

- hohe Lernbereitschaft und Offenheit für neue fachliche Impulse

- teamorientierte, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise

- Reflexions- und Konfliktfähigkeit und Kommunikationsstärke



DAS BRINGEN WIR MIT:

- ein engagiertes und vertrauensvolles Team und ein spannendes Aufgabenfeld mit großen Gestaltungsmöglichkeiten

- Vergütung analog AVR DWBO und ein 13. Monatsgehalt oben drauf

- zusätzl. Altersvorsorgeleistungen und Kinderzuschlag, 30 Urlaubstage, Heiligabend & Silvester sind bei uns frei

- nachhaltige Mobilität durch einen Zuschuss zum ÖPNV-Ticket sowie Zugang zu Lastenrädern und unserer E-Flotte

- umfassende Fortbildungsmöglichkeiten, Supervision, Teamtage

- Rücksicht und Verständnis für Deine familiären Pflichten

- SozDia-Band, Abenteuerfahrten, Teamevents, Sommerfeste, Märkte und vieles mehr für das gemeinsame Miteinander

- feste Verankerung des Nachhaltigkeitsgedankens auf allen Ebenen und Werte eines sozialdiakonischen Träger



GENAU DAS RICHTIGE FÜR DICH?

Dann sende Deine Bewerbung bitte unter der Angabe, wie Du auf uns aufmerksam geworden bist, per E-Mail (Anhänge im PDF-Format bis 5 MB) an:



Wende dich bei Fragen an Christina Meyer, . Tel.: 0176-470 864 73



WIR FREUEN UNS AUF DICH!