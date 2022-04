Thorsten Schorn wird Harry Wijnvoords Sidekick

Heute, 09:49h, noch kein Kommentar

"Und hier ist sie wieder, die Show der fantastischen Preise! Seien Sie mit dabei, wenn es wieder heißt: Der Preis ist heiß!" Der Show-Klassiker des deutschen Privatfernsehens kehrt zurück – und soll ab 4. Mai die Primetime erobern. Geplant sind zunächst drei neue Ausgaben in loser Folge im Jahr 2022 – die einzelnen Folgen sollen eine Länge von je 90 Minuten haben.



Neben dem 72-jährigen Showmaster Harry Wijnvoord, der die Originalshow zwischen 1989 und 1997 zunächst im RTL-Nachmittagsprogramm und später am Vormittag moderierte, wird der offen schwule Moderator Thorsten Schorn die Aufgabe des Co-Moderators übernehmen. Schorn wird unter anderem alle Kandidat*innen aufrufen und die Preise vorstellen. Ursprünglich hatte der 2019 verstorbene spätere Dschungelteilnehmer Walter Freiwald diesen Job übernommen.



Schorn hatte sich 2014 im WDR-Radio geoutet (queer.de berichtete). Der 46-Jährige ist aus mehreren TV-Formaten bekannt – so ist er etwa der Off-Sprecher der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Vox-Styling-Doku "Shopping Queen" von Guido Maria Kretschmer. Außerdem ist er regelmäßig als Moderator beim Radiosender WDR 2 zu hören.



Bereits 2017 war Schorn Sidekick bei einer Neuauflage von "Der Preis ist heiß" mit Moderator Wolfram Kohns für den Spartensender RTLplus, der inzwischen in RTLup umbenannt wurde. Die Show wurde aber nach 30 Folgen eingestellt.

Wiedersehen mit Plinko und Co.

Bei der Neuauflage von "Der Preis ist heiß" mit Harry Wijnvoord soll es auch ein Wiedersehen mit den legendären Spielen wie "Plinko, der Kraxelhuber" oder "Lauf & Tausch" geben. "Große Preise, kleine Preise, skurrile Preise – alles ist möglich und alle im Publikum sind potentielle Kandidat*innen", so RTL in der Showankündigung. "Die Stimmung ist ekstatisch, denn alle fiebern und machen lautstark mit, um die Spielenden zu unterstützen."



(Bild: RTL / Stefan Gregorowius)

Schorn sieht sich für seinen Job prädestiniert: "Beim Einkaufen spiele ich immer für mich 'Der Preis ist heiß'", erklärte der gebürtige Kölner. "Ich ziehe z. B. ein Duschgel aus dem Regal, schätze den Preis und gucke dann, was es kostet." Er kenne Wijnvoord schon seit den Neunzigern und der Kontakt sei nie abgerissen. "Wir beide freuen uns, jetzt mit 'Der Preis ist heiß' einen beliebten Klassiker zurückzuholen und Fernsehgeschichte fortzuschreiben", so Schorn weiter.

Das Spielprinzip von "Der Preis ist heiß" ist zeitlos: Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Publikum stellen ihre Alltagstauglichkeit unter Beweis, indem sie den Handelspreis der vorgestellten Produkte möglichst genau schätzen. Nach mehreren Spielrunden entscheidet "Das Rad", wer ins Finale einzieht und um den Superpreis spielt. Es zählt nur eins: Dass die Kandidat*innen möglichst nahe am richtigen Preis liegen und dabei die goldene Regel beachten: nicht zu überbieten. In jeder Show gibt es insgesamt zwölf Schätzrunden und zwölf Spiele, anschließend dreimal "Das Rad" und einmal den Superpreis.



"Der Preis ist heiß" wurde übrigens Jahrzehnte vor der deutschen Premiere in den späten Achtzigern erfunden: Erstmals lief die Show 1956 im amerikanischen Sender NBC unter dem Namen "The Price is Right" (Der Preis ist korrekt). In den USA wird sie seit 2007 von Komiker Drew Carey moderiert. In den vergangenen Jahrzehnten hatte es auch mehrere Primetime-Specials der Originalshow gegeben. (pm/dk)