Sechs neue Songs von Kerstin Ott

Innerhalb von sechs Jahren hat sich Kerstin Ott ("Die immer lacht") zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands entwickelt – und das vielleicht gerade deshalb, weil sie sich gängigen Klischees über Schlagersängerinnen und schmachtende Heterosexuelle verweigert.



In einem neuen Lied besingt die 40-Jährige jetzt nebenbei eine lesbische Liebesnacht – "Der Morgen nach Marie" heißt das Lied über eine Frau, die Männern und Frauen den Kopf verdreht und keinem und keiner gehören will (queer.de berichtete). Der Song ist Teil einer am Freitag erschienenen sogenannten Deluxe-Ausgabe des Albums "Nachts sind alle Katzen grau" (Amazon-Affiliate-Link ) mit sechs neuen Songs neben den 13 bisherigen.



| Direktlink | Offizielles Video zum Hit "Nachts sind alle Katzen grau"

Mit "Einfach nein" in der "Giovanni Zarrella Show"

In der ZDF-Sendung "Die Giovanni Zarrella Show" am Samstag (9 April 2022, 20.15 bis 23.15 Uhr) tritt Ott aber mit einem anderen neuen Lied auf – Titel: "Einfach nein". Der Electro-Schlager ist nach Worten ihrer Plattenfirma eine Liebeserklärung mit melancholischem Unterton. "Es lohnt sich immer, um Menschen zu kämpfen, die einem wichtig sind. Manchmal hat man so viel um die Ohren, dass man das Wichtigste im Leben vernachlässigt: die Liebe, Freundschaften, Freude, Spaß..."

Die mit einer Frau verheiratete Sängerin Ott machte schon mit ihrem queeren Song "Regenbogenfarben" im Duett mit Helene Fischer und als erste "Let's Dance"-Teilnehmerin mit einer gleichgeschlechtlichen Partnerin Schlagzeilen.



Im QUEERKRAM-Podcast erzählte sie kürzlich, sie handle immer aus ihrem Herzen heraus – und nicht, um ein Statement zu setzen. Sie wolle keine Oberlehrerin sein. Auch in dem Lied "Der Morgen nach Marie" sehe sie "tatsächlich nicht" eine Sensation. (cw/dpa)





Podigee-Direktlink , mp3, iTunes, Spotify, Deezer | Die 33. Folge (57 Minuten). Der Podcast lässt sich auch in allen großen Podcast-Portalen und Apps abspielen

