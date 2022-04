Play where you stay!

Von Phil Hollister

Heute, 08:32h, noch kein Kommentar

Auf meiner zweiwöchigen USA-Reise verschlug es mich nach meinem Besuch in St. Pete auch zu den Floridas Keys und ganz besonders nach Key West, dem südlichsten Punkt der Vereinigten Staaten. Nur eine einzige Straße verbindet die 161 Kilometer lange Inselkette mit dem Festland.



Ich war nach 2017 bereits das zweite Mal in Key West. Die farbenfrohe, aber auch sehr touristische Inselstadt bezaubert mit ihrer subtropischen Heiterkeit, ihrer ruhigen Lebensart sowie ihrem karibischen Flair.



Dieses Mal wollte ich unter anderem auch erkunden, warum Key West als eines der queerfreundlichsten Reiseziele der Welt gilt. So lange ich denken kann, zählt dieser Ort zu den großen Mekkas der schwulen Szene.



Untergebracht war ich im New Orleans House direkt an der Duval Street – der Hauptstraße, die sich einmal quer durch das Zentrum zieht. Dort findet man am oberen Ende an der Kreuzung Duval und Petronia Street auch das queere Epizentrum mit dem Regenbogen-Zebrastreifen und einigen Bars und Nachtclubs mit Drag-Perfomances.



Mein Guesthouse wirbt mit dem Spruch "Stay where you play", und in der Tat war es für deutsche Verhältnisse eher ungewohnt, was ich dort erlebt habe. Welche touristische Unterkunft hat schon neben Outdoor-Bereich mit Pool(s), Sonnendeck und Bar auch ein eigenes Cruising-Areal?



Vorne übrigens, im Bourbon Street Pub, der zum Gästehaus gehört, tanzen am Abend halbnackte Kerle und bekommen – wie in Amerika oft üblich – regelmäßig Dollars zugesteckt. Für die Tänzer soll es sich sehr lohnen (hörte ich).



Nach einigen Bitten bekamm ich schließlich ein "Urgestein" aus Key West vor die Kamera. Joey Schrader, der Inhaber des New Orleans House, berichtet im Video-Interview u.a. über die queere Geschichte der Insel-Stadt und welche Event-Highlights die Besucher*innen erwarten.



Ach ja, ich buchte dann noch eine Bootstour, weil ich unbedingt mal Delfine in Freiheit sehen wollte. Mit Erfolg, ich sah sogar eine ganze Gruppe. Ein tolles Erlebnis mit anschließendem Sonnenuntergang!



Mal schauen, wann ich das nächste Mal die lange Reise nach Key West auf mich nehmen kann. Man sagt ja immer, alle guten Dinge sind drei....