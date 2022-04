Oer-Erkenschwick: Kinder bewerfen queere Menschen mit Steinen

Regenbogenfahnen im Stadtpark von Oer-Erkenschwick riefen eine Welle von Hass hervor (Bild: Vestischer Christopher Street Day e.V.)

Mit einer Demo gegen Queerfeindlichkeit am Sonntag, den 24. April reagiert der Verein Vestischer Christopher Street Day auf einen Vorfall, der sich Ende März in Oer-Erkenschwick ereignet hat. Bei einem Videodreh für den Recklinghausen Pride wurden die Teilnehmer*innen, wie erst jetzt bekannt wurde, im Stadtpark von Kindern und Jugendlichen schwer beleidigt und körperlich attackiert.



"Wir waren eine gute Handvoll Leute mit Regenbogenflaggen, darunter auch zwei Drag-Queens, und wollten am letzten Schönwetter-Sonntag im März im Stadtpark gerade mit den Dreharbeiten beginnen, als immer mehr Kinder und jugendliche Picknick-Gruppen auf den Rasenflächen auf uns zukamen und uns anpöbelten", erklärte CSD-Veranstalter Daniel Petzoldt gegenüber der "Stimberg-Zeitung" (Bericht mit Registrierungspflicht).



Es seien u.a. Rufe wie "Schwule raus!" oder "Weg mit den Transen" gefallen. "Am Ende wurden wir sogar mit Steinen beworfen", ergänzte Petzoldts Mitstreiterin Rita Nowak. "Die Situation wirkte auf uns sehr bedrohlich. Deshalb haben wir uns zurückgezogen und den Dreh abgebrochen." Glücklicherweise wurde niemand körperlich verletzt. Die Aktivist*innen stellten die Kinder und Jugendlichen nach dem Angriff zur Rede.

Bürgermeister spricht von "bedauerlichem Vorfall"

Nach dem ersten Schock erstattete der CSD-Verein Anzeige bei der Polizei – nun ermittelt der Staatsschutz. Oer-Erkenschwicks Bürgermeister Carsten Wewers verurteilte den Angriff und sprach gegenüber der "Stimberg-Zeitung" von einem "bedauerlichen Vorfall". "Oer-Erkenschwick ist nicht schwulen- und lesbenfeindlich, sondern eine weltoffene Stadt", so der CDU-Politiker. "Wir unterstützen auch jede Aktion gegen Homophobie zum Beispiel durch das Anbringen der Regenbogenflagge am 17. Mai."

Die "enormen queerfeindlichen Übergriffe" hätten gezeigt, "dass der CSD weiterhin wichtig ist", schreibt der RE-Pride im Aufruf zur Demonstration am 24. April. Der Protestzug beginnt um 14 Uhr auf dem Berliner Platz, führt einmal durch den Stadtpark und dann wieder zurück zur Stadthalle. Der CSD Recklinghausen ist für den 25. Juni geplant. (cw)