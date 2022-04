Nicolas Puschmann und Jay Khan beim "RTL Turmspringen"

Heute, 13:15h, noch kein Kommentar

"In dieser Prime Time-Liveshow werden Promis zu Helden", so die großspurige Ankündigung von RTL zur Live-Sendung "Das RTL Turmspringen", die am 3. Juni um 20.15 Uhr aus der Berliner Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark übertragen werden soll. Die Sendung wurde bereits jährlich zwischen 2004 und 2015 unter dem Titel "TV Total Turmspringen" auf Pro Sieben ausgestrahlt. Auch bei RTL wird Raab TV wieder die Produktion übernehmen.



Unter den Promis, die sich dieses Jahr im Einzelwettbewerb und einem Synchronwettbewerb messen wollen, ist auch der 31-jährige Nicolas Puschmann, der erste Prince Charming des gleichnamigen TV-Formats (queer.de berichtete). Puschmann versuchte sich bereits für die RTL-Soap "Unter uns" als Schauspieler (queer.de berichtete).



Auch dabei ist der 40-jährige Sänger Jay Khan, der 2011 in seiner Dschungel-Teilnahme für Irritationen gesorgt hatte, weil er auf toxische Art seine Heterosexualität betonte (queer.de berichtete). Nach der Show sprach er von einer "Schwulen-Hetzkampagne" gegen seine Person (queer.de berichtete).

Der frühere Sänger von US5 (englisch gesprochen: Us Five) ist inzwischen Teil der Schlagerband Team 5ünf (gesprochen Team Fünf), die er zusammen mit Marc Terenzi (früher in der Boyband Natural) gegründet hatte. Auch Terenzi wird am Turmspringen teilnehmen.

An den Sprungturm als Kandidatin wird sich auch Moderatorin Lola Weippert (26) trauen. Weippert hatte die Wiedersehensshows von "Prince Charming" (ab Staffel zwei) und "Princess Charming" geleitet.



Des weiteren dabei sind der aktuelle Dschungelkönig Filip Pavlović (27), die ehemaligen Bachelors Paul Janke (40) und Dominik Stuckmann (30), Reality-Dauerteilnehmerin Elena Miras (29), Ex-Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (41), Ex-Kunstturner Philipp Boy (34), Ex-Fußballer Thorsten Legat (53) sowie der GZSZ-Schauspieler Felix von Jascheroff (39). Die Moderation übernimmt das eingespielte "Ninja Warrior"-Trio Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra. (cw)