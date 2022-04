Deutsche Aidshilfe sucht Sachbearbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit für IWWIT

Heute, 05:26h, noch kein Kommentar

Die Deutsche Aidshilfe e.V. (DAH) ist sowohl eine Selbsthilfeorganisation, als auch ein Interessens- und Fachverband. Als Dachverband von ca. 115 Mitgliedsorganisationen vertritt sie die gesundheits- und sozialpolitischen Interessen von Menschen mit HIV/Aids und leistet zudem Prävention für von HIV, Virushepatitis und sexuell übertragbaren Infektionen (STI) besonders betroffene Bevölkerungsgruppen. Mehr Informationen unter aidshilfe.de.



Du kommunizierst gut und gerne? Du bist vertraut im Umgang mit Medien und kennst dich in der schwulen Welt aus? Dir liegt daran, Kampagnenthemen offensiv in die Öffentlichkeit zu tragen?



Dann bist Du bei uns genau richtig!



Wir sind ICH WEISS WAS ICH TU, die bundesweite Präventionskampagne der Deutschen Aidshilfe für schwule Männer.



Vorbehaltlich der Genehmigung und Freigabe der entsprechenden Mittel sucht die DAH für ihre Bundesgeschäftsstelle zum 15. Mai 2022 eine*n



Sachbearbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit

für die Kampagne ICH WEISS WAS ICH TU.



Zu Ihren*/Deinen* Aufgaben gehören:

• Erarbeitung einer Gesamtstrategie für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kampagne (in Abstimmung mit der Kampagnenleitung) einschließlich einer Social-Media-Strategie (in Zusammenarbeit mit dem Sachbearbeiter Internet)

• Regelmäßige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Newsletter, Aufbereitung der Kampagnenthemen für Presse und Internet, Auswertung

• Texterstellung im Rahmen der Kampagne für verschiedenste Medien, redaktionelle Arbeit, Abstimmung mit und Einbindung in die Redaktion von aidshilfe.de

• Kontaktpflege mit Pressevertretern im Bereich Schwule/MSM bzw. HIV/STI

• Betreuung, Texterstellung und Koordination des Blogs und anderer geeigneter Maßnahmen auf iwwit.de und anderen Plattformen

• Koordination und Wahrnehmung der Lektoratsaufgaben

• Betreuung von Kooperationspartnern

• Pflege eines Presseverteilers

• Mitarbeit bei der Erstellung von Projektanträgen, Abwicklung, Abrechnung und Dokumentation von Projekten



Ihr*/Dein* Profil:

• Einschlägiges Fach-/Hochschulstudium vorzugsweise im sozial-, kommunikations- oder geisteswissenschaftlichen Bereich oder gleichwertige Ausbildung und Erfahrung im ÖA-Bereich

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit / Pressearbeit oder als Journa-list/in

• Sehr gute journalistische Fähigkeiten (Arbeitsproben erbeten)

• Sehr gute Kenntnisse der schwulen Medienlandschaft

• Sehr gute Kenntnisse der schwulen Communitys und deren Themen

• Sehr gute Kenntnisse von Social Media

• Gute Kenntnisse von HIV, Virushepatitis und sexuell übertragbaren Infektionen

• Kenntnisse von Organisationen, die sich mit HIV beschäftigen

• Kenntnis des Arbeitsansatzes der Deutschen AIDS-Hilfe und Identifikation damit

• Teamfähigkeit, Fähigkeit zur Moderation und Anleitung

• Hohes Maß an Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft sowie Transparenz

• Bereitschaft und Fähigkeit zu Dienstreisen und zum Dienst auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten

• Gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort/Schrift und evtl. weiterer Fremdsprachen

• sicherer Umgang mit PC, MS-Office und Internet

• von Vorteil sind Kenntnisse im Zuwendungsrecht und in den verwaltungstechnischen Zusammenhängen (Vergaberecht, VOL etc.)



Wir bieten Ihnen*/Dir*:

• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit mit großen Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen eines interdisziplinären Teams

• im Umfang von 50 % der tariflichen Wochenarbeitszeit (WAZ, derzeit 19,5 Std.)

• eine Vergütung entsprechend TVöD bis zur Entgeltgruppe 10.

• ein befristetes Beschäftigungsverhältnis auf die Projektlaufzeit von ICH WEISS WAS ICH TU (derzeitige Planung bis Ende 2025)



Wir freuen uns auf Ihre*/Deine* aussagekräftige Bewerbung.



Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/ Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Menschen mit Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen (entspr. BGleiG, SGB IX) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt, siehe aber Mindestmaß an körperlicher Eignung.



Die DAH weist darauf hin, dass alle durch die Bewerbung oder das Bewerbungsgespräch entstehenden Kosten (z.B. Reise- und Übernachtungskosten) nicht übernommen werden können, sondern von dem*der Bewerber*in selbst zu tragen sind.



Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Motivationsschreiben (maximal zwei Dateien mit maximal 10MB im pdf-Format).



Bewerbungen bitte ausschließlich über unser Bewerbungsportal "Connectoor" (Kenn-Nr.: SB-ÖA-IWWIT-22)!



Bewerbungsschluss ist der 02.05.2022, 14:00 Uhr.

Die Vorstellungsgespräche finden am 10.05.2022 statt.