Kanadische TV-Preise: Erneut queere Serie als beste Comedy ausgezeichnet

Die achtteilige Reihe "Sort of" hat am Sonntag den Preis als "Best Comedy Series" bei den Canadian Screen Awards, dem höchsten kanadischen Film- und Fernsehpreis, gewonnen. In den drei Jahren zuvor war die Serie "Schitt's Creek" in dieser Kategorie siegreich, die 2020 nach sechs Staffeln zu Ende ging. Der Sieg von "Sort of" wurde in einer wegen der Corona-Pandemie voraufgezeichneten Sendung von Catherine O'Hara (Moira aus "Schitt's Creek") verkündet.



Die Hauptfigur von "Sort Of" ist Sabi Mehboob (Bilal Baig), eine nichtbinäre Person, deren Eltern aus Pakistan nach Toronto gekommen waren. Sabi entdeckt in der Show die eigene Identität (queer.de berichtete). Die Serie war von Hauptdarsteller*in Bilal Baig (26) mitentwickelt worden und enthält viele autobiografische Elemente. In Deutschland ist die Produktion des öffentlich-rechtlichen Senders CBC und des privaten amerikanischen Streamingportals HBO Max bei Sky zu sehen. CBC und HBO haben bereits eine zweite Staffel bestellt.

"Sort of" war insgesamt 13 Mal für einen Canadian Screen Award nominiert, mehr als jede andere TV-Produktion. Am Ende konnte die Serie drei Preise gewinnen. Ausgezeichnet wurde die Reihe auch für das beste Make-up und das beste Drehbuch in einer Comedyserie.



Am öftesten ausgezeichnet wurde die Krankenhausserie "Transplant" mit acht Preisen. Die Reihe handelt vom aus Syrien geflüchteten Arzt Bashir Hamed, der einen Job auf einer Intensivstation in Toronto erhält.

"Canada's Drag Race" gewann sieben Awards

Mit sieben Preisen ging "Canada's Drag Race" nach Hause, der kanadische Ableger der Kultshow von RuPaul. Die zweite Staffel erhielt Auszeichnungen als beste Reality-Wettbewerbsshow, beste Unterhaltungssendung sowie für die beste Moderation (Brooke Lynn Hytes, Traci Melchor, Amanda Brugel und Brad Goreski), das beste Casting, den besten Schnitt in einer Realityserie, die beste Regie in einer Realityserie und das beste Drehbuch in einer Realityserie.



Im Vorjahr hatte "Canada's Drag Race" "nur" fünf Preise gewonnen. In Deutschland ist die erste Staffel der Realityshow bei RTL+ erhältlich; die Staffeln eins und zwei werden zudem bei "WOW Presents Plus" gestreamt. (dk)