TikTok blockiert zeitweise größte queere US-Organisation

TikTok ist das führende soziale Netzwerk unter jüngeren Menschen

Die Human Rights Campaign (HRC) war Anfang April wegen eines Kommentars mit dem Wort "Gay" zwei Tage lang vorübergehend vom Hochladen neuer Inhalte blockiert worden. Ursprünglich hatte TikTok sogar eine Sperre von sieben Tagen angestrebt. Am Montag kritisierte die größte queere Organisation das Verhalten des Social-Media-Konzerns scharf.



Wie die Human Rights Campaign mitteilte, sei der Grund für die Sperre ein Kommentar unter einem Video gewesen, in dem ein Teenager gezeigt wird, der bei einem "Willkommen in Florida"-Schild das Wort "Gay" ruft. Dies kommentierte der HRC mit dem Wort "Gay" und mehreren Herzchen. Damit wollte die Organisation symbolisieren, dass sich queere Menschen im Bundesstaat dem Ende März von Gouverneur Ron DeSantis unterzeichneten "Homo-Propaganda"-Gesetz nicht beugen werden.



"Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens", so HRC-Aktivistin Ty Cobb. "Abgeordnete wollen uns zensieren und unseren Zugang zur Gesundheitsversorgung oder zu gleichen Rechten einschränken. Daher ist Kommunikation mit unseren Verbündeten wichtiger denn je. Die TikTok-Sperre hat uns sehr behindert."

TikTok will "Moderatoren besser ausbilden"

Gegenüber dem queeren Nachrichtenmagazin "The Advocate" behauptete TikTok, die Sperre sei lediglich ein "Fehler" gewesen. "Wir haben das wiederhergestellt, als wir auf den Fehler aufmerksam gemacht wurden. Wir werden unsere Moderatoren besser ausbilden, damit sie einheitliche und richtige Entscheidungen treffen", so das Unternehmen. Man sei stolz darauf, dass die LGBTI-Community auf TikTok Inhalte teile. "Unsere Richtlinien sind dafür da, diese Stimmen auf unserer Plattform zu schützen und zu stärken."



Immer wieder gibt es allerdings Kritik an TikTok, Minderheitenstimmen auch in westlichen Staaten zu behindern. So zensierte der Konzern laut letzten Monat veröffentlichten ARD-Recherchen die queere Community durch "Shadow-Banning", also durch die Untedrückung von Inhalten, ohne dies kenntlich zu machen (queer.de berichtete).



Die chinesische Betreiberfirma ByteDance Ltd., die teilweise dem Staat gehört, steht zudem wegen von Peking vorgeschriebener Zensur der nationalen Version des TikTok-Dienstes in der Kritik. Die Volksrepublik China geht derzeit vermehrt gegen queere Sichtbarkeit im 1,4 Milliarden Einwohner*innen zählenden Land vor. So wurden letztes Jahr mehrere LGBTI-Gruppen im Netz blockiert (queer.de berichtete). Noch schärfer ist die Zensur im Fernsehen: Dort sind bereits seit 2016 gleichgeschlechtlichen Beziehungen verboten (queer.de berichtete). (dk)