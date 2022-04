"ESC-Countdown": Auf diese Stars freut sich Barbara Schöneberger

Heute, 15:38h, noch kein Kommentar

Musikfans freuen sich auf das Finale des Eurovision Song Contests in knapp fünf Wochen: Am 14. Mai wird dann wie üblich auch im TV groß gefeiert. Im "Countdown für Turin" werden Stars wie Thomas Hermanns (59), Max Giesinger (33) und Johnny Logan (67) neben ESC-Dauermoderatorin Barbara Schöneberger (48) zu sehen sein. Das gab der Norddeutsche Rundfunk am Dienstag bekannt.



Die Gäste in Hamburg



Der offen schwule Komiker und Moderator Thomas Hermanns hat viele Jahre den deutschen ESC-Vorentscheid moderiert (queer.de berichtete). Zusammen mit dem "One and only Mister ESC" (NDR-Pressetext) wird Schöneberger "an die großen Hymnen, die ausgefallensten Kostüme, die berührendsten und überraschendsten Momente des Eurovision Song Contest erinnern", heißt es vorab zu der Show.



| Direktlink | Thomas Hermanns anno 2006

Singer-Songwriter Max Giesinger ("80 Millionen", "Wenn sie tanzt") wird in der Sendung an einige der größten deutschen ESC-Songs erinnern, die er exklusiv interpretieren will. Zudem präsentiert er den Song "Taxi" von seinem neuen Album als TV-Premiere.

Mit Sänger Johnny Logan ist ein ESC-Rekordhalter Stargast: Der Ire gewann 1980 mit seinem Song "What's Another Year" das erste Mal den Eurovision Song Contest; 1987 trat er in Brüssel mit "Hold Me Now" erneut an und siegte wieder. Beide Male verdrängte er übrigens Deutschland und Ralph Siegel auf den zweiten Platz, zunächst Katja Ebstein ("Theater") und sieben Jahre später die Gruppe Wind ("Lass die Sonne in dein Herz"). 1992 gewann Logan den ESC erneut, dieses Mal aber als Komponist und Texter des Songs "Why me?", für Irland gesungen von Linda Martin. Im "ESC-Countdown für Turin" präsentiert Johnny Logan seine drei legendären Siegersongs in einem Medley.

Auch Malik Harris ist dabei



Ein weiterer Gast für "Countdown für Turin" soll zu einem späteren Zeitpunkt noch verkündet werden.



Gemeinsam wollen die ESC-Experten dem Sender zufolge in der Live-Show die Zuschauer auf das Finale des Wettbewerbs aus Turin einstimmen. Mit dabei ist dann auch Malik Harris (24): Der deutsche Vertreter beim diesjährigen ESC soll live aus Turin zugeschaltet werden und berichten, wie es ihm vor dem Musikwettbewerb geht und was der Auftritt mit seinem Song "Rockstars" für ihn bedeutet.



| Direktlink | Unser Song für Turin: Die Wettbüros geben Malik zwar kaum Chancen, aber wahre Fans kümmert das nicht!

Der "ESC-Countdown für Turin" beginnt am Samstag, 14. Mai, um 20.15 Uhr im Ersten. Danach folgt live ab 21.00 Uhr das Finale aus Italien. Um 0.50 Uhr übernimmt anschließend wieder Barbara Schöneberger mit der "ESC-Aftershow". (spot/dk)