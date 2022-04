Erstmals bisexueller Kandidat bei "Bauer sucht Frau"

Heute, 03:46h, noch kein Kommentar

In der 18. Staffel von "Bauer sucht Frau" suchen in diesem Jahr 16 Landwirte und eine Landwirtin die große Liebe. Drei Kandidat*innen hat RTL am Dienstag bereits vorgestellt. Unter ihnen ist eine Premiere: Der 27-jährige Michael aus dem Bergischen Land ist der erste bisexuelle Teilnehmer der Datingshow.



"Ich suche einen Menschen, mit dem ich ganz viel Spaß haben kann und der mit mir alt werden möchte", sagt Michael. Das Geschlecht der Person ist dem Fleckviehzüchter dabei egal. Was ihm besonders am Herzen liegt ist, dass der*die Zukünftige am Hofleben interessiert ist: "Mir fehlt im Leben der passende Mensch, der mir viel entgegenbringt und dem ich das auch zurückgeben kann. Das wäre der größte Traum, wenn das wahr werden würde." Seit einem halben Jahr sei er Single, so RTL.

Seine 145 Rinder haben alle Namen

Michaels Hof liegt mitten im Bergischen Land. Den Betrieb führt er zusammen mit seinen Eltern im Nebenerwerb. Die Familie kümmert sich hier neben 30 Hektar Grünland und 5 Hektar Wald auch um 145 Rinder. "Meine Tiere sind mir sehr wichtig, sie haben auch alle Namen. Wenn ich mich auf die Wiese stelle, werde ich quasi platt getrampelt, weil die alle kuscheln wollen", erzählt Michael.



Michael stellt sich vor

Wenn der 1,97 Meter große Landwirt nicht gerade auf dem Hof unterwegs ist, geht er seiner zweiten großen Leidenschaft nach: dem Tanzen. Ob Standard, Disco-Fox, Garde oder Männerballett – Michael ist immer in Bewegung: "Ich tanze schon immer, seit ich klein bin."

Alle Kandidat*innen werden am 18. April vorgestellt

Alle 17 Kandidat*innen stellt Moderatorin Inka Bause am Ostermontag, den 18. April um 19.05 Uhr in der Show "Bauer sucht Frau – Die neuen Bauern" bei RTL vor. Wer sich für Michael bewerben möchte, kann bereits jetzt ein Kontaktformular nutzen oder eine E-Mail an schreiben.



Die auf einem britischen TV-Format beruhende Show "Bauer sucht Frau" läuft bereits seit 2005 bei RTL. Bereits mehrfach suchten homosexuelle Landwirt*innen nach einer neuen Liebe. 2011 trat mit dem "fleißigen Pferdewirt" Philipp erstmals ein schwuler Bauer in der Show auf (queer.de berichtete). Am Ende trennte er sich aber von seinem in der Show ausgewählten Partner (queer.de berichtete).



Im Jahr darauf versuchte Bause, den schwulen Denny zu verkuppeln (queer.de berichtete). In der Staffel des Jahres 2013 sollte neben einem schwulen Kandidaten auch die lesbische Bäuerin Lena eine Freundin finden (queer.de berichtete). Die laut RTL "patente Jungbäuerin" verkündete knapp ein Jahr später aber ebenfalls die Trennung von ihrer TV-Freundin (queer.de berichtete). 2016 sollte ein schwuler Bauer auftreten, der aber am Ende aus nicht genannten Gründen herausgeschnitten wurde (queer.de berichtete). Im vergangenen Jahr gab es mit der Pferdewirtin Lara aus Schleswig-Holstein wieder eine lesbische Kandidatin (queer.de berichtete). (cw/spot)