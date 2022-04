NRW: Parteien begrenzen Wahlprüfsteine

Heute, 07:17h,

Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) in Nordrhein-Westfalen übt scharfe Kritik an CDU, SPD, FDP und Grünen. Anlass ist ein neues Verfahren für die Einreichung von Wahlprüfsteinen. Im Vorfeld der Landtagswahl am 15. Mai haben sich die vier Parteien darauf verständigt, dass nur noch maximal acht Fragen mit höchstens 300 Zeichen pro Frage eingereicht werden dürfen. Begründet wurde das neue Verfahren mit dem hohen Arbeitsaufwand in der Vergangenheit.



"Mit acht Fragen lassen sich die Bedarfe der LSBTIQ+ Community, die sich auf viele aktuelle Themen beziehen, kaum darstellen", kritisierte der LSVD-Landesverband am Mittwoch in einer Pressemitteilung. "Insbesondere lassen sich aber mit 300 Zeichen die Fragen nicht vollständig und ausreichend formulieren. Dies wird der Komplexität der Sache nicht gerecht."

LSVD vermisst Respekt vor ehrenamtlichen Engagement

Es entstehe der "Eindruck, dass die Parteien versuchen ehrenamtliche Strukturen zu beeinflussen", kritisierte der LSVD. "Menschen, die sich für Politik und Gesellschaft in ihrer Freizeit engagieren, scheinen sich den Vorgaben der Parteien anpassen zu sollen." Bei allem Verständnis für pragmatische Durchführungen und organisatorischen Aufwand seien die neuen Vorgaben ein "gefährlicher Eingriff in unser bürgerrechtliches Engagement", sagte Vorstandsmitglied Falk Adam. Der Verband erwarte von den Parteien, dass künftig bei Wahlen wieder ein "wählerfreundlicheres Vorgehen für Wahlprüfsteine gefunden wird".

Trotz seiner Kritik hat der LSVD NRW acht kurze Wahlprüfsteine formuliert und an die Parteien in NRW versandt. "Die Wahlprüfsteine sollen unserer vielschichtigen Community einen Überblick über die queerpolitischen Pläne der Parteien liefern, sie in ihrer persönlichen Wahlentscheidung unterstützen und letztlich überhaupt motivieren, zur Wahl zu gehen", erklärte Vorstandsmitglied Miriam Zumbusch. Die Auswertung der Antworten soll rechtzeitig vor der Wahl veröffentlicht werden. (mize)