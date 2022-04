Berlin: Dermatologe/in für neue Praxis am Ku'damm gesucht

Heute, 05:36h, noch kein Kommentar

WER WIR SIND UND WAS WIR MACHEN



Wir, die MVZ Minerva Berlin GmbH sind ein in 2021 neu gegründetes medizinischen Unternehmen, mit aktuell 6 Standorten in und um Berlin vertreten.



An diesen Standorten bieten wir entlang der medizinischen Grundversorgung – Gynäkologie, Dermatologie und innerer Medizin – nicht nur medizinische Versorgung auf allerbestem Niveau – wir etablieren einen Service, der den PatientInnen den Zugang zu unserem MVZ so leicht und angenehm wie möglich macht.



Das beginnt bei guter Erreichbarkeit aller Praxen, geht über kurze Wartezeiten, reibungslosen Abläufen, Digitalisierung und Vereinfachung von Kommunikationswegen bis hin zum wichtigsten Aspekt: einem freundlichen und zugewandten Service in der Praxis.



Alle unsere Praxen sollen durch diese Qualitäten miteinander verbunden sein.



Doch nicht nur die PatientInnen sollen sich in unseren Praxen bestens aufgehoben fühlen, im Kern sind es unsere geschätzten MitarbeiterInnen, deren Zufriedenheit maßgeblich zum Erfolg beitragen.



STELLENBESCHREIBUNG



Für unseren neu geplanten Standort in einer von Berlins bester Adresse, dem Ku'damm suchen wir eine oder einen approbierten Facharzt/Fachärztin für Dermatologie.



Es soll sowohl konservative Dermatologie, als auch ästhetische Behandlungen angeboten werden.



Für die Stellenbesetzung ist wowohl Vollzeit, als auch Teilzeit ist möglich. Wir stellen uns auf Ihre Bedürfnisse ein, – damit die sog. Work-Life-Balance nicht nur eine leere Worthülse bleibt.



Wenn Sie Medizin auf bestem Niveau anbieten wollen, gestalterisch tätig sein möchten und dabei Ihr Privat- und Berufsleben bestmöglich verbinden, sollten Sie uns kennenlernen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!



Ihr Kontakt: Maria Yullah, Kfm. Leiterin: