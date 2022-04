Auch LGBTI-Aktivist Karen Shainyan ist jetzt "ausländischer Agent"

Heute, 04:45h, noch kein Kommentar

Die russischen Behörden sind erneut gegen prominente Regierungs-Kritiker*innen vorgegangen. Das Justizministerium in Moskau teilte am Freitag mit, weitere neun Einzelpersonen seien auf die Liste "ausländischer Agenten" gesetzt worden. Entsprechend eingestufte Einzelpersonen und Organisationen sind per Gesetz verpflichtet, ihre Finanzquellen offenzulegen und alle ihre Publikationen speziell zu kennzeichnen.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar haben die russischen Behörden ihr Vorgehen gegen Kreml-kritische Stimmen ausgeweitet. Zu den neu als "ausländische Agenten" eingestuften Einzelpersonen gehört u.a. der Journalist und LGBTI-Aktivist Karen Shainyan, der die Youtube-Talkshow "Straight Talk With Gay People" (Englisch, Russisch) moderiert. Zu Gast bei dem 40-Jährigen, der mit seinem Partner zwei Kinder großzieht, waren in den vergangenen Jahren u.a. Michael Cunningham, Billy Porter, Martina Navratilova, Cynthia Nixon und Bruce Cohen.



| Direktlink | Das letzte Interview auf Englisch: Karen Shainyan im Gespräch mit dem israelischen Historiker Yuval Noah Harari

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine zeigte sich Shainyan zunehmend resigniert. "Alles, was wir uns erhofft hatten, fällt auseinander, all unsere Träume. Wir müssen flüchten", sagte er in einem im März veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Rolling Stone".



Ebenfalls neu auf der Liste der "ausländischen Agenten" steht u.a. der 35-jährige Dokumentarfilmer Juri Dud, der 59-jährige Karikaturist Sergej Jelkin, der 38-jährige Gründer des Investigativportals "The Insider" Roman Dobrochotow und die 43-jährige Politologin Jekaterina Schulmann. Schulmann hatte Russland kürzlich verlassen, um in Deutschland wissenschaftlich zu arbeiten. Der Nachrichtenagentur AFP sagte die mit ihren Analysen vielzitierte Politikexpertin, sie habe schon seit langem erwartet, zur "ausländischen Agentin" erklärt zu werden. (cw/AFP)