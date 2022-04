Neues aus der queeren Gamingwelt

Queere Repräsentation in Videospielen ist ohne Frage in den letzten Jahren immer mehr zum Thema geworden. Das Stereotyp, Games würden von weißen, heterosexuellen cisgeschlechtlichen Männern für dieselben gemacht, lässt sich auf immer weniger Spiele anwenden. Mainstream-Titel beinhalten oft queere Nebenfiguren und erlauben dem Hauptcharakter, diese auch zu daten, besonders wenn es sich um RPGs (Role-Playing Games) mit einer Open World und vielen parallellaufenden Handlungssträngen handelt.



So könnte ich durchaus über queere Repräsentation in der beliebten Science-Fiction-Trilogie "Mass Effect" oder in dem 2020 erschienenen, lang antizipierten "Cyberpunk 2077" schreiben. Allerdings liegt der Fokus dieser Spiele nach wie vor auf einem cisgeschlechtlichen heterosexuellen Publikum, das die Option, einen queeren Charakter zu spielen, auch einfach schnell überspringen kann, ohne sich mit Queerness auseinandersetzen zu müssen. Spiele wie "Cyberpunk 2077" versuchen, beispielsweise trans Repräsentation unterzubringen, unterm Strich bleibt es aber bei einem "gut gemeint, nicht gut gemacht".



In anderen Mainstream-Spielen ist Queerness zwar fester Teil des Universums, aber so verborgen, dass nur die wenigsten darüber stolpern – in "Dishonored 2" (einem Game, das sich um Schleich-Mechanik, magische Kräfte und die Zurückeroberung eines Thrones dreht) ist es zum Beispiel möglich, Briefe zu finden, die wichtige Hauptcharaktere als queer outen. Doch wenn man nicht so tief in die Spielwelt eintaucht, ist es leicht, solche Hinweise zu übersehen.



Deswegen möchte ich mir in diesem Artikel lieber die Spiele anschauen, die von Anfang an selbstbewusst queere Geschichten erzählen – und davon gibt es auf den ersten Blick gar nicht so viele.

Queere Repräsentation im Mainstream-Bereich

Im Mainstream-Bereich ist die "Dragon Age"-Serie erwähnenswert, die sich bereits seit Erscheinen des ersten Titels 2009 nicht vor der Inklusion von schwulen, lesbischen und bisexuellen Charakteren scheut. Im zuletzt herausgebrachten "Dragon Age: Inquisition" ist es möglich, mit dem eigenen Charakter aufregend erzählte queere Romanzen abseits von Stereotypen zu haben, während man in mittelalterlicher Fantasy-Umgebung die Welt rettet. Noch dazu beinhaltet das Spiel den ersten trans Charakter der Serie, einen transmaskulinen Söldner, dessen Geschichte mit Respekt behandelt wird.



Schwuler Kuss in "Dragon Age: Inquisition"



| Direktlink | Trailer zu "Sims 4" mit einem glücklichen lesbischen Paar

Auch eine weitere Mainstream-Reihe hat sich in den letzten Jahren viel um die Inklusion queerer Menschen bemüht: der Lebenssimulator "The Sims", momentan in der vierten Ausgabe. Zwar ist es optional, ob die Sims – menschliche Figuren, deren Leben man bis ins kleinste Detail kontrolliert – queer sind. Doch das Spiel bietet viele Möglichkeiten, das Leben der Sims mit zahlreichen queeren Flaggen, Kleidungsstücken, Deko-Objekten und Nagellack in den Flaggenfarben zu gestalten.Auch scheut sich "The Sims 4" nicht mehr davor, queere Pärchen in den Nachbarschaften wohnen und im Trailer des zuletzt erschienenen Ergänzungspakets ein lesbisches Pärchen heiraten zu lassen.

In Zusammenarbeit mit der Community entsteht gerade ein neues Update, welches für die Sims die Definition eigener Pronomen abseits von sie/ihr und er/ihm ermöglichen soll. Wann dieses Update erscheint – und wie seine Anwendung in der deutschen Version von "The Sims 4" dann aussieht – ist allerdings noch nicht klar.

Queere Dating-Simulatoren auf dem Indie-Markt

Obwohl ich nun diese zwei Mainstream-Titel lobenswert hervorgehoben habe, erscheint doch die Mehrheit von Spielen mit queerer Repräsentation auf dem Indie-Markt. Eine beliebte Kategorie von Games sind dort Dating-Simulatoren, also Spiele, in denen man auf Dates mit diversen Figuren geht, die auch oft pornografische Elemente beinhalten.



Besonders hervorheben möchte ich in dieser Kategorie "Dream Daddy: A Dad Dating Simulator", wo man einen schwulen Vater spielt, der sich mit anderen verabredet. Das Spiel, dessen entspannende Handlung sich in einer liebevoll gezeichneten Kleinstadt-Umgebung bei immerwährendem Sonnenschein entwickelt, beinhaltet außerdem einiges an trans Repräsentation, was mich positiv überrascht hat.



Damien, einer der sieben Väter aus "Dream Daddy", ist trans

Ein weiterer queerer Dating-Simulator, "Ladykiller in a Bind", geht in eine andere Richtung und erzählt eine spannende, thrillerähnliche Geschichte mit erotischen Elementen. Die lesbische Hauptfigur versucht, auf einer Kreuzfahrt so viele reiche Klassenkameradinnen wie möglich zu verführen und einen Popularitäts-Wettbewerb zu gewinnen. Der Dialog glänzt mit augenzwinkernden Momenten und nimmt sich selbst nicht zu ernst.



Wer nicht nur daten, sondern auch einem Mysterium auf den Grund gehen möchte, für den ist womöglich der inzwischen sehr bekannte Titel "Life is Strange" das Richtige. Hier schlüpfen wir in die Rolle der bisexuellen 18-Jährigen Max und versuchen, das Verschwinden einer Mitschülerin aufzuklären. Nicht unerwähnt lassen möchte ich außerdem "Celeste", ein 2D-Plattformer von der trans Entwicklerin Maddy Thorson, die in dem Spiel die Realisation ihrer Gender-Identität verarbeitet.



Der Self-Publisher-Markt als queere Fundgrube



Neben diesen Indie-Titeln florieren auch auf dem Self-Publisher-Markt queere Spiele. Hier kann ich besonders die Plattform itch.io empfehlen, auf der sich hunderte bis tausende oft kostenlose Games mit queerem Inhalt finden, hergestellt von queeren Entwickler*innen. Durch den Erwerb von Spielen kleinerer Studios oder Einzelpersonen vermeidet man es außerdem natürlich, die oft ausbeuterisch agierenden Firmen hinter den Mainstream-Titeln zu unterstützen. Außerdem lassen sich so auch Spiele finden, welche Repräsentation bieten, an der es sonst noch oft mangelt, beispielsweise die Beschäftigung mit asexueller, inter und nichtbinärer Identität.



Es gibt auch einige prominente Titel, die ich in diesem Artikel nicht erwähnt habe (wie zum Beispiel "The Last of Us 2" mit der lesbischen Hauptfigur Ellie), da ich mich zurückhalten wollte, Titel zu empfehlen, mit denen ich gar keine eigenen Erfahrungen gemacht habe. Am Ende lohnt es sich auf jeden Fall, zu stöbern: Die Chance, dass sich ein Game findet, welches den eigenen Geschmack trifft und von dem man sich gleichzeitig auch repräsentiert fühlt, ist groß!