"Coming-out" statt Abschiebung

Babtou (Farba Dieng) freut sich nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis auf einen Neuanfang: mit seinem Kumpel Dennis (Julius Nitschkoff) die Freiheit genießen, die Welt umarmen – und nichts mehr mit den Behörden zu tun haben. Doch ausgerechnet seine spontane Willkommensparty läuft dermaßen schief, dass Babtou noch am gleichen Abend die Hände wieder in Handschellen hat.



"Toubab" ist seit Anfang April 2022 fürs Heimkino erhältlich

Mit dramatischen Konsequenzen: Aufgrund wiederholter Straffälligkeit soll er in sein "Heimatland" Senegal ausgewiesen werden. Aber Babtou kennt den Senegal nur aus Geschichten seines Vaters. Er ist in Deutschland geboren, seine Heimat ist Frankfurt. Um die drohende Abschiebung in letzter Sekunde zu verhindern, geben sich Babtou und Dennis auf dem Standesamt das Ja-Wort…



Die Buddy-Komödie "Toubab" (Amazon-Affiliate-Link ) von Florian Dietrich konnte zahlreiche Preise einheimsen. Die beiden Hauptdarsteller erhielten etwa beim Bayerischen Filmpreis eine Auszeichnung in der Kategorie Nachwuchsdarsteller. Außerdem wurde "Toubab" als "Bester Debütfilm" bei den New Faces Awards 2021 geehrt. Beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern erhielt die Komödie gleich drei Preise – den NDR-Regiepreis, den Darstellerpreis für die beiden Hauptdarsteller und den Publikumspreis.







Toubab. Komödie. Deutschland, Senegal 2021. Regie: Florian Dietrich. Darsteller*innen: Farba Dieng, Julius Nitschkoff, Valerie Koch, Michael Maertens, Seyneb Saleh, Nina Gummich, Paul Wollin, Burak Yigit, Gerdy Zint, Mehmed Atesci. Laufzeit: 96 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 12. Studio: EuroVideo Medien

Queere Zuschauer*innen müssten bei "Toubab" ziemlich viel aushalten, heißt es in unserer Filmkritik zum Kinostart im September 2021. "Erst gegen Ende zeigt sich der Film mit Farba Dieng und Julius Nitschkoff überraschend aufrichtig und schafft es zu berühren." (cw/pm)