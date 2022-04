"Großer Mangel an Filmen, die lesbische Frauen porträtieren"

Von Arabella Wintermayr

In Cannes wurde die Tragikomödie letztes Jahr mit der "Queer Palm" ausgezeichnet: "In den besten Händen" spielt während der Hochphase des Gelbwestenproteste in Frankreich und beleuchtet, wie sehr die Demonstrationen das Land spalteten. Dafür lässt Regisseurin und Drehbuchautorin Catherine Corsini in einem Pariser Krankenhaus ganz unterschiedliche Menschen verschiedener sozialer Klassen aufeinandertreffen. Der Fokus liegt auf einem lesbischen Paar der gehobenen Mittelschicht.



Die Filmemacherin, die in Deutschland und beim queeren Publikum vor allem durch "La Belle Saison" – Eine Sommerliebe" (2015) bekannt ist, spricht im Interview über die Inspiration für ihre Figuren, den Umgang mit Homosexualität in ihren Filmen, und die Schwierigkeiten beim Erzählen lesbischer Geschichten. Das Interview führte Arabella Wintermayr. Eine ausführliche Filmkritik folgt am Donnerstag.



Corsinis Film "In den besten Händen" startet am 21. April 2022 bundesweit in den Kinos

Ihr Film spielt während der Zeit, als die Gelbwestenproteste in Frankreich in vollem Gange waren. Vor diesem Hintergrund treffen Menschen unterschiedlicher Klassen aufeinander. Insbesondere zwischen der gut situierten Comic-Zeichnerin Raphaëlle (Valeria Bruni Tedeschi), die sich bei einem Sturz den Arm bricht, und dem LKW-Fahrer Yann (Pio Marmaï), der während eines Protests durch die Polizei verletzt wird, gibt es hitzige Debatten. Was hat Sie an diesem Szenario gereizt?



Ich wollte die italienische Komödie, die ich schon immer sehr geliebt habe, wiederbeleben. Engagierte Regisseure des Genres, wie Ettore Scola oder Luigi Commencini, haben es verstanden, wie man Menschen verschiedener Klassen miteinander ins Gespräch und zusammenbringt. Die so entstehenden Wortgefechte zu inszenieren, ist ein großer Genuss.



Außerdem wollte ich herausfinden, was genau uns jenseits des Gesagten in der Sprache verbindet. Ich habe mich zum Beispiel damit auseinandergesetzt, dass die Gelbwesten eine sehr bildhafte Sprache verwenden. Teilweise habe ich Worte genauso übernommen, wie sie tatsächlich gefallen sind. In diesem Film geht es um Protagonisten, die gehört werden wollen. Es gibt Wut, lautes Geschrei, und doch hören sie sich am Ende zu.



Der Film beginnt mit einem Streit zwischen besagter Raphaëlle und ihrer Partnerin Julie, die sie verlassen möchte. Warum haben Sie sich dazu entschieden, das Publikum durch die Perspektive eines gut situierten Paares auf das Szenario blicken zu lassen?



Das war eine schwierige Entscheidung. Ich habe lange gezögert, aber letztlich glaube ich, dass sie der rote Faden des Filmes sind. Außerdem ist Raf eine Art Doppelgängerin von mir – und das war eine gute Möglichkeit, um zu sagen, dass der Film aus meiner Sicht erzählt ist.

War es eine bewusste Entscheidung, die gutsituierte bürgerliche Perspektive in diesem Szenario durch ein lesbisches Paar zu repräsentieren?



Weil Raf im Wesentlichen auf mir basiert, hatte ich keine andere Wahl. Ich habe mich von Film zu Film immer weiter selbst ergründet, und es war sogar sehr angenehm, auf diese Weise über mich und meine Beziehung zu sprechen. Die Schwierigkeit bestand darin, sich über mich und das, was ich darstelle, lustig zu machen, indem ich bestimmte Eigenschaften verstärke, ohne die Figur unangenehm werden zu lassen.



Raphaëlle und Julie setzen ihren Streit fort, sogar in der Notaufnahme, wo es aufgrund der vielen eingelieferten verletzten Demonstrierenden ohnehin turbulent zugeht. Die Auseinandersetzung kreist hauptsächlich um Raphaëlles forderndes, ich-zentriertes Verhalten, das ihre Partnerin nicht mehr tolerieren will. Warum wollten Sie eine dysfunktionale lesbische Beziehung darstellen?



Mehr als um die dysfunktionale Beziehung geht es für mich um Rafs üblen Charakter. Hier musste ich, weil der Film eine Komödie ist, natürlich zuspitzen. An der Art der Darstellung hat mir vor allem die Idee gefallen, ihre Homosexualität nicht ausdrücklich zu addressieren. Sie sind ein Paar, bestehend aus zwei Frauen, aber das ist nie Thema im Film. Genauso wie die Tatsache, dass die Krankenschwester [Anm. d. R.: gemeint ist Kim, gespielt von Aïssatou Diallo Sagna] Schwarz ist.



Szene aus "In den besten Händen" (Bild: Alamode Film)

Sie beleuchten die Gelbwestenproteste und das Aufeinandertreffen verschiedener sozialer Klassen vor dem Hintergrund eines Krankenhauses, das bereits vor den Demonstrationen mit Missständen zu kämpfen hatte. Es ist chronisch unterfinanziert und -besetzt. Warum haben Sie sich dazu entschieden, die Proteste mit der prekären Situation des Gesundheitssystems zu verbinden?



Weil die die Situation des Gesundheitssystems auch 2018 schon beschissen war und alles mit allem zusammenhängt. Ich glaube, ein Großteil des Pflegepersonals trägt Gelbwesten. Und ja, die Demontage des Gesundheitssystems durch die Regierung ist eine Schande, eine wahnsinnige Schande. Täglich werden Einrichtungen geschlossen.



Haben Sie versucht, eine Verbindung zwischen diesen beiden Debatten – um die Gelbwesten und das Gesundheitssystem – und LGBTI-Rechten beziehungsweise der Situation queerer Menschen in Frankreich herzustellen? Oder spielt es in dieser Hinsicht keine Rolle, dass ein lesbisches Paar im Zentrum des Filmes steht?



Im Film wird klar, dass Julies Sohn das Kind einer anderen Frau ist und dass sie keine elterlichen Rechte hat, weil er vor der Öffnung der Ehe geboren wurde. Es gilt nicht rückwirkend für Paare, deren Kinder bereits zuvor durch künstliche Befruchtung geboren wurden. Dieses Problem habe ich unterschwellig thematisiert, ansonsten ist die einzige Botschaft in diesem Hinblick, dass das Paar voll und ganz in die Gesellschaft integriert ist.



Obwohl das Setting ein ganz anderes ist: "In den besten Händen" ist nicht Ihr erster Film, in dem ein lesbisches Paar eine zentrale Rolle spielt. "La Belle Saison – Eine Sommerliebe" handelt von der Liebe zwischen zwei sehr unterschiedlichen Frauen im Frankreich der 1970er Jahre. Wie wichtig ist es Ihnen, Geschichten zu erzählen, in denen lesbische Figuren vorkommen?



Ich denke, es gibt einen großen Mangel an Geschichten, an Filmen, die lesbische Frauen porträtieren. Selbst heute berufen wir uns, wenn wir über weibliche Homosexualität sprechen, häufig auf "Blau ist eine warme Farbe", der von einem Mann stammt und einen sehr männlichen Blick auf das Thema wirft. Selbst in diesem Feld werden die Filmemacherinnen ignoriert. Es beunruhigt mich deswegen, wenn junge Frauen immer noch zu mir kommen und sich für "La Belle Saison" bedanken und sagen, dass ihnen dieser Film geholfen hat.



Damals haben Sie sich für Cécile de France, die in Frankreich sehr bekannt ist, für eine der Hauptrollen entschieden. Wie in Interviews zu lesen ist, auch weil Sie ein größeres Publikum erreichen wollten. Rückblickend haben Sie gesagt, dass das französische Publikum noch nicht bereit war für einen Film wie "La Belle Saison". Das war 2015 – hat sich daran in der Zwischenzeit etwas geändert?



Ich habe mich für Cécile de France entschieden, weil ich mir nur sie in dieser Rolle vorstellen konnte. Das hatte nichts mit ihrer Berühmtheit zu tun. Aber es stimmt weiterhin: Ein Film, der von einem Mann über weibliche Homosexualität gedreht wird, hat mehr Publikum, weil auch männliche Zuschauer dorthin gehen. Die Möglichkeiten eines Films, der von einer Frau gemacht wurde, sind begrenzter. Hinzu kommt, dass das Plakat von "La Belle Saison" nicht uneindeutig war – es zeigte zwei nackte junge Frauen auf einem Feld, die sich küssen. Das hat wohl einen Teil des Publikums verärgert und davon abgehalten, sich den Film anzusehen. Auf LGBTI-Festivals wiederum sehen sich Schwule kaum Filme über Lesben an, andersherum gilt das allerdings nicht.



Planen Sie einen weiteren Film mit lesbischen Hauptfiguren? Und falls ja: Gibt es dazu schon konkrete Ideen?



Ja, in meinem nächsten Film – wenn es mir gelingt, ihn zu drehen – werde ich von der Liebe zweier junger Frauen, eine von ihnen wird Schwarz und die andere weiß sein, erzählen. Es soll aber noch um viel mehr gehen.



Infos zum Film



In den besten Händen. Drama. Frankreich 2021. Regie: Catherine Corsini. Darsteller*innen: Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï, Aissatou Diallo Sagna, Caroline Estremo, Jean-Louis Coulloc'h, Camille Sansterre, Marin Laurens, Ferdinand Perez uva. Laufzeit: 98 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: Alamode Film. Kinostart: 21. April 2022.