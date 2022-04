Leon Content homophob attackiert

Leon Content hat in sozialen Netzwerken Millionen von Fans (Bild: Instagram / Leon Content)

Heute, 13:58h,

Der 20-jährige Berliner Influencer Leon Content hat am Osterwochenende laut B.Z. über einen homophoben Angriff berichtet, bei dem er auch tätlich angegriffen wurde. Demnach sei er auf einer Kirmes von einer Gruppe von bis zu neun Personen zunächst ausgelacht und beschimpft worden, wie er in einer "Instagram Story" erzählte.



Als er später in ein Taxi steigen wollte, habe ihn die Gruppe homosexuellenfeindlich beleidigt – zudem sei versucht worden, einer Freundin von ihm an den Hintern zu fassen. Daraufhin sei er aus der Gruppe heraus angespuckt und von hinten mit dem Fuß getreten worden. "Ich habe mich dann aus Reflex mit meinem Kopf umgedreht, weil ich mich erschrocken habe und dann hat er mir mit seiner Faust ins Auge geschlagen", so Leon. Er habe davon ein blaues Auge davongetragen. Ferner erklärte der Social-Media-Star, für ihn sei es unvorstellbar, "dass man das einer Person antut, nur weil man sie kennt oder ihre Sexualität nicht unterstützt".

Leon ist bereits seit mehreren Jahren in sozialen Medien aktiv. Auf Instagram hat er rund eine Million Fans, auf TikTok sogar zwei Millionen. In der Vergangenheit hat er sich mehrfach gegen queerfeindlichen Hass engagiert (queer.de berichtete). Er wird von seinen Fans für kreative Fotos, kurze Tanz-Clips oder Challenges von seinen Anhänger*innen geliebt. Letztes Jahr geriet er allerdings in die Kritik, als er zugab, Gewinnspiele vorgetäuscht zu haben. Das Geständnis erfolgte, nachdem er offenbar erpresst worden war.



Auf TikTok lud Leon am Ostermontag ein kurzes Video von sich mit einem leicht geschwollenen Auge hoch. Dazu war zu lesen: "Wenn du grundlos verletzt wirst, nur weil du [queer] bist." Außerdem schrieb er: "Wenn man jemanden nicht mag, lasst ihn doch einfach."



Daraufhin erhielt Leon viel Unterstützung von seinen Anhänger*innen. Eine Userin schrieb etwa: "Gute Besserung, Leon. Fühl dich ganz fest gedrückt und vergesse nie: Du bist wundervoll genauso, wie du bist." Ein anderer schrieb: "Verliere den Glauben an die Menschheit." Insgesamt bekam er für den Eintrag mehr als 1.700 Kommentare. (cw)