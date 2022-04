Homo-Hasser Tucker Carlson überrascht mit homoerotischem Trailer

Heute schon die Hoden gebräunt? Laut Tucker Carlson ist das eine gute Methode, um ein echter Mann zu bleiben…

Mit einem bizarren Trailer sorgte Fox-News-Moderator Tucker Carlson am Osterwochenende für Verwunderung und Erheiterung. Die Vorschau wirbt für die von ihm produzierte Dokumentation "The End of Men" ("Das Ende der Männer"), in der sich der 52-jährige Rechtspopulist darüber beklagt, dass es angeblich keine echten Männer mehr gebe.



In dem 45-Sekünder werden dabei mehrere muskelbepackte Männer praktisch ohne Bekleidung gezeigt. "Das ist so schwul", twitterte der offen schwule "Star Trek"-Schauspieler George Takei, ein entschiedener Gegner von Carlson und seinen Theorien.



In dem Trailer sind Männer in verschiedenen "männlichen" Positionen zu sehen – etwa beim Holzhacken, beim Umstoßen eines Traktorrades oder beim Kühemelken. In einer Szene ist ein nackter Mann hinter einer "Hoden-Sonnenbank" abgebildet. In der Dokumentation wird tatsächlich eine derartige "Hoden-Sonnenbank" als Lösung für die angeblich sinkenden Testosteronwerte unter Männern vorgeschlagen.



Tucker Carlson moderiert seit sechs Jahren eine Primetimeshow im Fox News Channel – und lockt wochentäglich ein Millionenpublikum vor die Bildschirme (Bild: Screenshot Fox News Channel)

Der Trailer führte zu allerlei Häme. Adam Kinzinger, ein relativ moderater republikanischer Kongressabgeordneter, witzelte etwa: "Das ist wirklich real. Offensichtlich mag [Carlson] Männer ohne Hemden, was seine Putin-Besessenheit erklären könnte." Hintergrund ist, dass Carlson selbst nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine die Sichtweise des Kremls verbreitete – und dafür viel Lob aus Moskau erhielt.



Auf Twitter machten sich viele weitere Personen über das Video lustig. Der schwule Autor Mark Harris erklärte etwa: "Ich sitze hier mit meinem schwulen Ehemann, lebe mein schwules Leben, lese einen schwulen Roman als Recherche für mein nächstes schwules Buch. Und dennoch werde ich niemals so schwul sein wie Tucker Carlsons Fantasien."

Walter Schaub, unter Präsident Barack Obama Chef der amerikanischen Ethik-Behörde, fragte: "Holen sich Faschisten auf Carlsons eigenartiges Video einen runter?" Andere unterlegten das Video mit dem Song "YMCA" von den Village People. Journalist Justin Baragona mutmaßte, dass Carlson "in Florida verhaftet werden würde, wenn er das Video in der Schule zeigt". Hintergrund ist das kürzlich beschlossene "Don't Say Gay"-Gesetz, das "Homo-Propaganda" an Schulen verbietet.



Carlson moderiert seit 2016 eine der erfolgreichsten Primetime-Sendungen der amerikanischen Nachrichtensender. "Tucker Carlson Tonight" sorgt immer wieder mit haarsträubenden Geschichten für Aufsehen. 2019 erklärte etwa ein Gast, dass die Akzeptanz von queeren Menschen für Waldbrände in Kalifornien verantwortlich sei (queer.de berichtete). Letztes Jahr machte sich Carlson über den offen schwulen Verkehrsminister Pete Buttigieg lustig, weil dieser in Elternzeit ging (queer.de berichtete).



Bereits seit Beginn seiner Karriere hatte sich Carlson queerfeindlich geäußert und dabei etwa auch das Schimpfwort "Faggot" (Schwuchtel) verwendet. 2007 prahlte er – damals noch im Sender MSNBC – damit, dass er einmal einen Schwulen zusammengeschlagen habe, weil dieser ihn in einer öffentlichen Toilette ein eindeutiges Angebot gemacht haben soll. Wiederholt äußerte sich Carlson auch abwertend über andere Gruppe wie Muslim*innen oder Afroamerikaner*innen. (dk)