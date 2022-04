Coesfeld: Selbstgebaute Sitzbank für Toleranz zerstört

Heute, 03:08h, noch kein Kommentar

Als Teil eines Toleranzprojekts entwarfen und bauten Schüler*innen des St. Pius Gymnasiums in Coesfeld eine Sitzbank. Nun haben Unbekannte sie zerstört. Das meldete die Polizei der Stadt im westlichen Münsterland am Dienstag.



Auf der Bank abgebildet waren u.a. die Regenbogenfahne und vielfältige Familienkonstellationen. Aufgestellt hatten die Schüler*innen sie vor dem Haupteingang der Schule am Gerlever Weg. Der Tatzeitraum liegt zwischen 13 Uhr am 11. April und 9.30 Uhr am Montag, den 18. April 2022. Die Polizei in Coesfeld bittet unter Tel. (02541) 140 um Hinweise.



Das St. Pius Gymnasium zeigt weiterhin Flagge (Bild: Polizei Coesfeld)

Auch in anderen Städten wurden bereits Regenbogenbänke von Unbekannten zerstört, etwa in Bad Waldsee und Bregenz. (cw/ots)