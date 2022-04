Niederlande: Datenbank der bösen Freier online

Symbolbild: Zum Amsterdam Pride 2019 hatten erstmals männliche Sexarbeiter die berühmten Bordell-Schaufenster im Rotlichtviertel der Grachtenstadt übernommen (Bild: My Red Light)

In den Niederlanden ist eine Internetplattform an den Start gegangen, die den Schutz von Sexarbeiter*innen vor gewalttätigen Freiern verbessern soll. Die Website trägt den Namen UglyMugs.NL, was so viel wie "hässliche Visagen Niederlande" bedeutet. Dort können Prostituierte aggressive und gefährliche Kunden melden und Unterstützung bei einer Anzeige bei der Polizei erhalten.



Sie können aber auch vorab überprüfen, ob bestimmte Kunden als gewalttätig bekannt sind. Außerdem können sich Sexarbeiter*innen warnen lassen, wenn ein gefährlicher Kunde in ihrer Gegend unterwegs ist.

Fast alle Sexarbeiter*innen werden Opfer von Gewalt

Prostitution ist in den Niederlanden legal und die Bordelle in Amsterdams Rotlichtviertel mitten im Stadtzentrum zählen zu den wichtigsten Touristenattraktionen. Die neue Website wurde mit Unterstützung des niederländischen Justizministeriums von der Organisations Soa Aids Nederland und der Sexarbeiter*innen-Gewerkschaft Proud entwickelt.

Laut einer Studie von Soa Aids Nederland und Proud werden 97 Prozent der Sex-Arbeiter*innen in den Niederlanden Opfer von Gewalt". Dabei sei das Risiko, Opfer von gewaltsamen Übergriffen zu werden, bei trans und männlichen Prostituierten vier Mal höher als bei cis Frauen in der Branche. (cw/AFP)