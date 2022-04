Darmstadt: Frauen homo- und transfeindlich beleidigt und mit Pfefferspray besprüht

Heute, 14:34h,

Nach einer Attacke auf eine 39-Jährige sowie eine 44 Jahre alte Frau am frühen Donnerstagmorgen fahndet die Darmstädter Polizei nach zwei bislang noch unbekannten Tätern und sucht Zeug*innen mit sachdienlichen Hinweisen.



Gegen 4 Uhr sprachen die beiden Männer laut einer Meldung der Polizei das Duo auf dem Alicenplatz an und fragten nach Geld. Als dies durch die 39-Jährige abgelehnt wurde, folgten homophobe und transfeindliche Äußerungen sowie der unvermittelte Angriff mit Pfefferspray. Die beiden circa 16 bis 18 Jahre alten Jungen flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Herrngarten. Die Angegriffenen erlitten Verletzungen und wurden durch eine alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgt.

Die Angreifer waren dunkel gekleidet, etwa 1,70 Meter groß und hatten schwarze, kurze Haare, so die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden mutmaßlichen Tätern sei zunächst ohne Erfolg geblieben. Die genauen Hintergründe sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei.



Zeug*innen, denen die beiden Beschriebenen vor der Tat oder bei der Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06151) 969-0 beim Kommissariat 43 zu melden. Das Polizeipräsidium Südhessen hat mit Björn Rothmüller einen "Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen", der für die Stadt Darmstadt, die Landkreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und den Odenwaldkreis zuständig ist. Infos und Kontakt zu ihm bietet diese Webseite. (pm/cw)