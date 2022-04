"All you need": Echter Quantensprung in Staffel zwei

Gong frei zur zweiten Staffel: Nach dem großen Erfolg der ersten queeren Serie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist nun der nächste Streich von "All you need" in der ARD-Mediathek zu sehen – und am 27. April ab 22.50 Uhr sogar im Ersten.



Das schwule Männerquartett leckt diesmal vor allem seine frischen und alten Wunden aus Liebeskummer und Fremdgehen. Neue Flirts gehen freilich immer. "Bin ich ein Psycho?", fragt sich der sensible Medizinstudent Vince Sommer (Benito Bause) gleich zum Auftakt. Und jammert schuldbewusst dem Ende seiner sechswöchigen Beziehung mit Fitnesscoach Robbie (Frédéric Brossier) nach. Seine Großeltern hätten es schließlich auf 60 Jahre mit ihrer Beziehung gebracht.

Zwischen Vince und Levo herrscht Funkstille

Wir erinnern uns: Am Schluss der letzten Folge ging Vince dramatisch baden. Sein bester Freund Levo (Arash Marandi) stieß ihn bei seiner Einweihungsparty wütend in den Pool, nachdem er ihn knutschend mit seinem geplanten Ehemann Tom (Mads Hjulmand) erwischte. Seitdem herrscht bedrohliche Funkstille zwischen den einstigen besten Freuden und schwer enttäuschten Liebhabern.



Sündenbock Vince findet nur noch Trost bei seiner Nachbarin Sarina Prediger (Christin Nichols). Alsbald allerdings auch bei ihrem ziemlich unkompliziertem Bruder Simon (Ludwig Brix), der spontan bei dem verzweifelten Studenten einzieht. Später am See verwöhnt der Yoga-Freak seinen neuen Vermieter mit einer gekonnten Massage. Während sich beim einen die Schulter entspannt, spannt sich beim anderen sichtlich die Badehose. Erwischt mit dem Ständer am Strand, scheint selbst dem sonst so übercoolen Simon die Situation ein bisschen peinlich.



Liebeskummer verbindet: Levo (Arash Marandi, r.) unterstützt Robbie (Frédéric Brossier) (Bild: ARD Degeto / Andrea Hansen)

Levo will seinen Liebeskummer derweil bei einer spontanen Sex-Party vergessen. Lust statt Frust funktioniert nicht immer. Dem verunglückten Blowjob des Gastgebers folgen wenigstens ein paar tröstende Worte und Beziehungstipps beim Küchengespräch mit Andreas (Tom Keune), dem Trainer einer schwulen Rugby-Mannschaft. Ihm wird später noch eine ziemlich entscheidende Rolle zukommen…

"Die Story ist ja besser als jede Soap"

Fielen im ersten Streich die Figuren naturgemäß noch ein bisschen holprig aus, haben die queeren Vier nun das Laufen gelernt. Die schwarzweißen Skizzen sind in der zweiten Runde hübsch bunt drapiert und mit Leben gefüllt. Head-Autor und Regisseur Benjamin Gutsche agiert spürbar entspannter nach der bestandenen Bewährungsprobe und dem überraschenden Erfolg seines Seriendebüts samt Grimme-Preis-Nominierung.



Die neuen Folgen überzeugen zum einen mit mehr Vielfalt. Verstärkt kommen Figuren jenseits von Tunten-Klischee und Model-Schönlingen ins Bild. Bestes Beispiel ist der sympathische Rugby-Trainer Andreas, der ganz selbstverständlich stolz auf seinen Bären-Status ist. Zum anderen setzt Staffel zwei auf Selbstironie und greift neue Entwicklungen in der queeren Community mit unterhaltsamer Lässigkeit auf. "Wie sind deine Pronomen?", wird etwa der neue Rugby-Spieler gefragt – der ist mit der Frage sichtlich überfordert.



Das Autoren-Trio (neben Benjamin Gutsche schreiben Ceylan Yildrim und River Matzke) gibt sich gleichfalls augenzwinkernd: "Die Story ist ja besser als jede Soap", schwärmt Simon, als Vince ihm seine amourösen Abenteuer ausbreitet. Der wiederum stellt seiner Mutter jene Frage, die wohl auch dem Zuschauer gilt: "Wie findest du eigentlich meinen Afro?".



Ob mit oder ohne: Nach dem Quantensprung der zweiten Staffel kann man sich auf den dritten Streich bereits freuen. Die Entwicklung einer dritten Season wurde bereits von der ARD in Auftrag gegeben.