"Namaste am See": Yoga vor atemberaubender Kulisse

Die Corona-Pause ist vorbei: Das Yoga-Festival "Namaste am See" findet in diesem Jahr wieder über das Pfingstwochenende am Wörthersee statt. Mit Yoga-Weltstars und internationalen Teilnehmer*innen ist das dreitägige Yoga-Festival vom 3. bis 5. Juni eines der größten in Europa.



Das traumhafte Türkis des Wörthersees, die klare, frische Luft, die tiefe, ruhige Atmung und die glasklaren Gedanken bringen Körper, Geist und Seele in Einklang. Der Frühsommer am Wörthersee ist mit seiner Farbenpracht ein Add-on der Superlative. Auf dem Programm stehen magische Yoga-Momente, pures Urlaubsfeeling – und ein sagenhaftes, internationales Line-Up.

Yoga-Stars bieten Workshops an

Den Organisator*innen von der Region Wörthersee-Rosental Tourismus ist es gelungen, besondere, weit über die Grenzen bekannte internationale Yoga-Profis für das Festival zu gewinnen. Hiro Landazuri, Marc Holzman, Julia Pross, Sara Ticha, Geoff Brooks, Gabriela Bozic, Marcel Clementi und viele mehr sind dabei.



Übungen sind auch direkt am Wasser möglich (Bild: Wörthersee-Rosental Tourismus )

Die Workshops der Yoga-Stars werden an wahren Kraftorten am Wörthersee stattfinden, die einen traumhaften Blick auf den glitzernden See ermöglichen. Die Yoga-Stars stehen bei "Namaste am See" bei ihren Workshops mit den Yogis gemeinsam auf der Matte, auf SUPs, am höchsten Holzaussichtsturm Europas, knietief im Wasser oder barfuß am Strand und genießen gemeinsam das mediterrane Feeling. So erleben die Gäste ihre Yoga-Stars hautnah, trainieren, lernen und lachen.

Begeisterung, Spannung, Entspannung

Die gemeinsamen Wasser- und Sonnengrüße, die sportlichen "Auspower"-Stunden und die entspannenden Meditationen inmitten herrlicher Natur, oder am höchsten Holzaussichtsturm der Welt, dem Pyramidenkogel, bringen Unvergessliches: Begeisterung, Spannung, Entspannung und – tief empfundene Herzmomente.



Der Wörthersee bietet ein breites Angebot an Kraftplätzen(Bild: Wörthersee-Rosental Tourismus )

Da Yoga-Festival findet gemäß dem Motto "back to the roots" auf der Blumeninsel und im Congress-Center in Pörtschach statt. Es empfiehlt sich, sich rechtzeitig ein Ticket zu sichern. Mit dem "Festival Weekend Pass" kann man sich sein individuelles Programm für "Namaste am See" zusammenstellen. Alle Infos zum Festival und zu den Tickets gibt es auf yoga.woerthesee.com.



Das queere Festrival Pink Lake findet zum Ende des Sommers vom 25. bis 28. August 2022 am Wörthersee statt. (cw/pm)