Fast getötete 15-Jährige: Polizei verharmlost transfeindliche Tat

Im Fall des von Jugendlichen beinahe getöteten, transgeschlechtlichen Mädchens aus Herne in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben. Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (WAZ) am Donnerstag berichtete (Bezahlartikel), sollen die drei Jungs im Alter von 12 und 13 Jahren bereits seit 2018 mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sein. Es ist von Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis die Rede.



Zudem wiederholte die Polizei ihre Behauptung, dass es vor der Tat zu einem "Streit" gekommen sei. Befragungen von Betroffener und Verdächtigen hätten die schon im ersten Polizeibericht erwähnte These bestätigt. Transfeindlichkeit sei demnach nicht der alleinige Grund für die Tat gewesen.

Misgendert und von "Streit" gesprochen

Die Herner Polizei hatte erst zwei Tage nach dem Auffinden des regungslosen Mädchens von dem Vorfall berichtet und das Mädchen dabei noch misgendert, also als männlichen Jugendlichen bezeichnet. Zudem hatte sie als Tatauslöser von einem "Streit" gesprochen. Dass es sich bei der Betroffenen um ein trans Mädchen handelte und das Motiv Transfeindlichkeit gewesen sein dürfte, wurde dann erst zwei Wochen später durch einen Bericht des Fernsehsenders RTL bekannt. Auch die Mutter des Mädchens und die Betroffene selber hatten die Prügelattacke entsprechend als Hasskriminalität eingeordnet.



In der Nacht zum 26. März sollen die strafunmündigen Jugendlichen die 15-jährige Jess auf einem Friedhof so heftig verprügelt, am Boden getreten und dann liegengelassen haben, dass Lebensgefahr bestand. Zum Glück wurde das Mädchen am Morgen von einem Spaziergänger gefunden, der die Rettungskräfte alarmierte. Erst nach Tagen im Koma hatte sich ihr Zustand dann verbessert (queer.de berichtete).



Gegenüber der WAZ rechtfertigte die Polizei das Misgendern der Jugendlichen. Die Beamten seien aufgrund des Personalausweises von einem männlichen Geschlecht ausgegangen. Die Betroffene sei nicht ansprechbar gewesen.

Polizei ignoriert Anfrage von queer.de

Warum die Polizei allerdings einen Streit als Tatauslöser nannte, als ihr noch nicht ein mal die korrekten Angaben zur Person der Betroffenen bekannt waren, bleibt weiterhin unklar. Eine Anfrage von queer.de vom 12. April nach dem Inhalt des angeblichen Streits und wie die Streithypothese ermittelt worden sei, wurde noch immer nicht beantwortet.



Nach Bekanntwerden der Tat hatte sich unter anderem die grüne Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer geäußert. Sie sei zutiefst betroffen über das grausame Hass- und Gewaltverbrechen. Es mache deutlich, wie dringend ein Aktionsplan für die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt auf den Weg gebracht werden müsse. Man stehe in der Verantwortung, die Welt für junge Menschen besser zu machen.



Queer-Beauftragter: "Nur die Spitze eines Eisbergs"



Auch der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, hatte die Tat als queerfeindliches Hassverbrechen eingestuft. Auf Twitter schrieb er: "In Herne wird ein Mädchen fast totgeprügelt. Weil sie trans ist. Ein schrecklicher Fall. Und leider nur die Spitze eines Eisbergs von immer mehr Hasskriminalität gegen queere Menschen. Bund und Länder müssen Prävention und Schutz verstärken!"



Die tatverdächtigen Jungs sind aus ihren Familien genommen worden. Die Polizei sei "dankbar", hieß es, dass die aus "schwierigen persönlichen Verhältnissen" kommenden Jungen getrennt voneinander in geschlossenen, psychiatrischen Einrichtungen untergebracht worden sind.

