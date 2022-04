Juristinnenbund diskutiert geschlechtliche Selbstbestimmung

Der Deutsche Juristinnenbund (DJB) setzt sich für gewöhnlich für die Gleichstellung von Männern und Frauen im Recht ein und blickt auf eine lange Geschichte von Kämpfen und Erfolgen zurück, die über die Zeit des Nationalsozialismus hinausgeht.



Inzwischen beschäftigen sich Mitglieder der feministischen Institution allerdings auch mit Fragen der geschlechtlichen Selbstbestimmung – und appellieren dafür, dass der gesamte Verband sich den menschenrechtlichen Forderungen zugunsten von trans- und intergeschlechtlichen sowie nichtbinären Menschen annimmt.



In einer eigens dazu konzipierten Veranstaltung klärten darum am Donnerstag Aktive des DJB sowie Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans* über die geltende Rechtslage auf und diskutierten feministische Argumente für eine stärkere Solidarität mit denjenigen, deren geschlechtliche Selbstbestimmung noch immer nicht verwirklicht ist.

Der Staat muss sich rechtfertigen

Die Professorin für Europa- und Völkerrecht Anna Katharina Mangold erläuterte das verfassungsrechtliche Spannungsverhältnis, in dem sich Fragen nach geschlechtlicher Selbstbestimmung befinden. Immer wieder auch die Forderung nach genereller Abschaffung der staatlichen Erfassung von Geschlecht ins Spiel bringend, machte sie deutlich: Wenn der Staat Geschlecht erfasst und damit in das Leben der Einzelnen eingreift, ist zunächst mal er derjenige, der sich dafür rechtfertigen muss. Ihrer Erfahrung nach sei die Erfassung des Geschlechts aber eher etwas, das man darum tue und rechtfertige, weil man es "schon immer so gemacht" habe.



Schließlich würde die Geschlechtszuordnung im sozialen Sinne sowieso nicht über das Pass- oder Papiergeschlecht erfolgen, das nicht ein mal im Personalausweis festgehalten sei – sondern über das gelebte Geschlecht, das Auftreten oder den vergeschlechtlichten Namen. Auch diejenigen Reste im Gesetz, die sich an das Geschlecht richteten, seien nicht begriffslogisch an den Personenstand gerichtet. Probleme, die mit dem Eintrag erfolgen, würden also überhaupt erst dadurch kreiert, dass die Eintragung vorgenommen wird. Ihr Fazit: "Es gibt keine guten Gründe" dafür, dass im Verwaltungsrecht überhaupt Geschlecht erhoben wird.



Auch immer wieder vorgebrachten Befürchtungen, wonach das Ende des rechtlichen Geschlechtes auch das Ende von feministischen Schutz- und Fördermaßnahmen bedeute, erteilte Mangold eine Absage. Schon immer würde bei der Erteilung von Frauenstipendien oder gar bei der Aufnahme in den DJB kein Nachweis einer Geschlechtszugehörigkeit verlangt. Auch in Frauenhäusern werde nach Prinzipien verfahren, bei denen im Einzelfall genau geguckt werde.



Es sei eine infame Strategie des Patriarchats, spitzte sie gegenwärtige Auseinandersetzungen zwischen queeren und feministischen Akteur*innen zu, Konflikte um spärliche Ressourcen für Frauen als Problem von Frauen zu reformulieren, obwohl sie überhaupt erst von patriarchalen Strukturen konstruiert sind.



Instrumente schützen soziale Interaktion, nicht Gruppenzugehörigkeit



Rechtsanwältin Friederike Boll hakte dort ein und widersprach Behauptungen, wonach durch die Einführung eines Selbstbestimmungsgesetzes Institutionen wie Quoten und Schutzräume, Frauensportvereine, Frauentoiletten, Frauensaunen und Frauengefängnisse gefährdet seien. Das Recht sei schlicht stärker aufgestellt, um Frauen zu schützen.



So schütze das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG am Arbeitsplatz vor geschlechtlicher Diskriminierung, knüpfe aber ebenfalls überhaupt nicht an personenstandsrechtliche Eintragungen an. Geschützt werde durch derlei Instrumente die konkrete soziale Interaktion, in der jemand denkt, dass durch die Zugehörigkeit einer Person zu einer Gruppe eine Schlechterbehandlung gerechtfertigt sei. Auch eine Einrichtung wie der Mutterschutz ziele auf den konkreten Vorgang.



Statt den Blick auf die Zugehörigkeit zu diskriminierten Gruppen zu richten, müsse sich der Feminismus mit dem gemeinsamen Feind von Frauen und geschlechtlichen Minderheiten beschäftigen, und der heiße "Patriarchat". Das gelte ebenso im Gewaltschutz, einem Bereich, aus dem sie als Rechtsanwältin komme: Hier gehe die Gewalt nun ein mal von Männern aus und richte sich gegen Frauen und andere Personen, die aus der geschlechtlich vorgegebenen Matrix ausstiegen oder sich auch nur vermeintlich anders verhielten.



Boll verweist darauf, dass auch intersektional gesehen die meiste Gewalt von Männern ausgehe, was bereits jetzt zu alltäglichen Bündnissen zum Beispiel von geschlechtlich und rassistisch diskriminierten führe. Wer Diskriminierung am eigenen Leib kenne, könne sich eben besser in andere hinein versetzen, die ebenfalls davon getroffen sind. Man habe sich gemeinsam von Erwartungen zu befreien, die sich an den Körper richteten.



Szenarios, wonach Quotenregelungen umgangen würden, indem Männer einfach "mal eben" ihr Geschlecht vor einer wichtigen Wahl wechselten, befand Boll für unrealistisch. Alle auf dem Podium waren sich zudem einig, dass Erfahrungen in anderen Staaten mit selbstbestimmtem Geschlechtseintrag das auch zeigten.



Wenn sie in ihrer Praxis mit dem Szenario konfrontiert werde, führte Boll aus, sage sie etwa: "Lieber Wahlvorstand, ihr prüft doch und riecht zehn Kilometer gegen den Wind, dass der Typ, der gestern noch rotzfrech einen Spruch über einen zu kurzen Rock in der Raucherecke vom Stapel gelassen hat, sich nicht heute morgen gedacht hat 'heute bin ich aber …'". Wenn jedoch etwa in der rechten Männerbewegung das Einschleichen gelehrt werde, müsse das als Missbrauch adressiert werden. Man sage doch nicht "eine eigentlich kluge Regelung machen wir jetzt nicht, weil es Missbrauchspotenzial gibt." Man gehe dann gegen den Missbrauch vor, nicht gegen die Regelung.

Befürworter*innen von Transrechten oft auch solche von Gleichstellung

Für die Erfahrungen aus der Bewegung für die Rechte geschlechtlicher Minderheiten und für den Bundesverband Trans* wandte Kalle Hümpfner ein, dass man sich mit feministischen Anliegen stets solidarisch zeige. Es gebe auch entsprechende historische Bündnisse und viele transgeschlechtliche Menschen, die Hümpfner persönlich kenne, kämen ihrerseits aus der feministischen Bewegung



Ein Beispiel sei die grüne Fraktion im Bundestag. Hier säßen nicht nur die zwei ersten offenen transgeschlechtlichen Frauen im Parlament, es sei eben auch die Fraktion mit dem höchsten Anteil an cisgeschlechtlichen Frauen. Befürworter*innen von Transrechten seien häufig auch Befürworter*innen von Gleichstellungspolitik. Im Gewaltschutz verwies Hümpfner auf die Istanbulkonvention. Die sei auch eine Konvention, in der trans- und intergeschlechtliche sowie nichtbinäre Menschen vor geschlechtsspezifischer Gewalt geschützt würden, wie auch Frauen.



Es sei für die transgeschlechtliche Menschenrechtsarbeit auch in der Vergangenheit immer eine Bereicherung gewesen, feministische Anwältinnen gehabt zu haben, die die rechtlichen Auseinandersetzungen zugunsten geschlechtlicher Minderheiten geführt hätten. Immerhin habe es oft einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes gebraucht, um die Rechte von transgeschlechtlcihen Menschen zu schützen. Auch in Zukunft komme es daher auf strategische Prozessführung an, auf rechtliche Stellungnahmen und Gutachten. Hümpfner sehe da viel Expertise beim DJB und mit vielen Personen gebe es schon wichtigen Austausch und gute Gespräche.



Dass das Selbstbestimmungsgesetz kommt und es einen offiziellen, positiven Geschlechtseintrag gebe, sei wichtig. Die Eintragung signalisiere denen, die sie endlich bekämen, dass sie Teil dieser Gesellschaft seien. Das schütze auch gegenüber krankmachenden Wirkungen von all den kleinen Diskriminierungserfahrungen, die etwa bei transgeschlechtlichen Personen nicht selten zu Depressionen und Angststörungen auswüchsen.



Hümpfner betonte außerdem noch ein mal, wie wenig der Geschlechtseintrag auf der anderen Seite an Themen wie den Zugang zu Schutzräumen wie Frauenhäuser oder Sportvereine geknüpft sei. Es gebe sehr viele Mythen rund um das Gesetzesvorhaben und eine erhitzte und polemische Diskussion. Ängsten und Sorgen müsse jedoch mit Aufklärung begegnet und vermieden werden, dass Gruppen gegeneinander ausgespielt würden.



Die medizinische und hormonelle Behandlung transgeschlechtlicher Menschen und auch von Jugendlichen sei, wie Hümpfner ergänzte, ebenfalls gar nicht an den Geschlechtseintrag geknüpft, wie häufig behauptet. Dies wolle man auch auf jeden Fall so beibehalten. Entscheidungen zu solchen Schritten würden eben nicht von heute auf morgen entschieden. Oft seien das Prozesse über Monate oder gar Jahre. Zudem seien OPs vor Vollendung des 18. Lebensjahres sehr sehr selten.



Auch in Zukunft müsse es einen guten Draht zwischen Transitionierenden und Mediziner*innen und Therapeut*innen und eine gute Beratung geben – etwa darüber, was sich von bestimmten medizinischen Schritten erhofft wird, ob das realistisch ist und welche Ergebnisse andere erzielt haben. Dabei dürfe es keinen Druck auf die Personen geben – anders als jetzt, wo vor allem Jugendliche erst ein mal über langen Zeitraum ihr Umfeld mühsam überzeugen müssten, insbesondere im ländlichen Raum.