Eindrücke vom Puppy-Treffen in Berlin

Von Phil Hollister

Heute, 05:51h, noch kein Kommentar

Als Content Producer arbeite ich u.a. auch für den Brunos Store und organisiere öfter auch Mini-Events vor oder im Laden in Berlin. Endlich konnten wir zum diesjährigen Ostertreffen der Fetischfans – nach langen zwei Jahren – mal wieder viele Leute gleichzeitig in der Maaßenstraße empfangen.



Ich wollte der größer werdenden Puppy-Community die Möglichkeit bieten, schöne Bilder von sich zu bekommen, und so lud ich zum ersten Puppy-Playground ein. Mit Erfolg: Bei strahlendblauem Himmel schaute zahlreiche Pupplayer vorbei – und waren natürlich der Blickfang der gesamten Straße.



Auch ein "echter" Pudel fühlte sich sauwohl unter seinen neuen Spielkameraden… Die 50 besten Fotos vom Puppy-Treffen findet ihr in der unten verlinkten Galerie.



Besonders bedanken möchte ich mich bei Puppy Medax, der mir viele Einblicke in diesen Fetisch gegeben hat.