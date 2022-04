Misha Collins outet sich als bisexuell

Heute, 13:57h,

Der 47-jährige US-Schauspieler Misha Collins hat sich am Samstag bei einer "Supernatural"-Fan-Convention im rund 60 Kilometer von New York City entfernten East Brunswick als bisexuell geoutet. In einer in sozialen Netzwerken von Fans geteilten Rede sagte der seit 2001 mit Sexualhistorikerin Victoria Vantoch verheiratete Vater eines elfjährigen Sohnes und einer neunjährigen Tochter: "Wie viele von euch würden sich als introvertiert bezeichnen? Wie viele als extrovertiert? Und wie viele als bisexuell?" Daraufhin outete sich der studierte Soziologe: "Ich bin alles davon."



Weiter erklärte Collins: "Es wäre komisch gewesen, wenn ich gefragt hätte: Wie viele Bisexuelle sind im Publikum? Darum habe ich es mit anderen Fragen verbunden. Ich mach es lieber als Fragebogen, das ist gesellschaftlich akzeptierter." Das Coming-out wurde mit Applaus quittiert. Danach ging er nicht weiter auf seine sexuelle Orientierung ein.



Bereits vor anderthalb Jahren hatte Collins bestätigt, dass die von ihm in "Supernatural" zwölf Jahre lang gespielte Figur Castiel schwul sei. In der Serie wird die Homosexualität des mächtigen männlichen Engels nur angedeutet, bevor diese 2020 stirbt. Collins kritisierte damals, dass Castiel in einer Folge dem Engels-Kollegen Dean die Liebe kurz vor seinem Ableben praktisch gestanden habe. Damit habe man das "zeitlose 'Kill the gays'-Klischee" bedient, beklagte der Schauspieler. Diese auch als "Bury the gays"-Klischee oder "Dead Lesbian Syndrome" bekannte Erzählweise war jahrzehntelang in Hollywood weit verbreitet, da queere Figuren für entbehrlicher gehalten worden waren.

Collins ist seit Ende der Neunzigerjahre in US-Fernsehserien zu sehen. Nach Gastrollen in vielen populären Sendungen wie "Charmed – Zauberhafte Hexen", "24", "Emergency Room – Die Notaufnahme", "Navy CIS" oder "Monk" landete er 2008 eine dauerhafte Rolle in "Supernatural". Bis 2020 spielte er in verschiedenen Rollen in 147 Episoden der übernatürlichen Serie mit. (cw)