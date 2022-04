Saudi-Arabien: Disney besteht auf lesbische Filmszene

Mit America Chavez (Xochitl Gomez) gibt es in "Doctor Strange 2" eine offen lesbische Superheldin (Bild: Disney)

Heute, 06:11h, noch kein Kommentar

Saudi-Arabien hat von dem Unterhaltungskonzern Disney verlangt, "Hinweise auf LGBTQ"-Themen aus dem jüngsten Marvel-Superheld*innen-Film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" zu entfernen. Disney habe die für eine Vorführung in Saudi-Arabien notwendigen Änderungen bislang nicht vorgenommen, sagte Nawaf Alsabahn von der saudiarabischen Filmaufsicht am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Es gehe lediglich um eine Szene von "zwölf Sekunden", in denen eine lesbische Figur auftritt. Gemeint ist offenbar die von Xochitl Gomez gepielte Superheldin America Chavez.

Das Problem an der Szene sei, dass die Figur über "zwei Mütter" spreche, sagte Alasbhan. In der Golfregion sei es "sehr schwierig", eine solche Szene zuzulassen. Seine Behörde habe Disney schriftlich aufgefordert, die Szene herauszuschneiden. Das Unternehmen habe jedoch nicht eingewilligt. Berichte, wonach der Film, der Anfang Mai erscheinen soll, vollständig verboten worden sei, wies Alasbhan zurück. "Er wurde nie verboten. Er wird nie verboten werden", behauptete er.

Auf Homosexualität steht die Todesstrafe

In Saudi-Arabien war es lange Zeit nicht möglich gewesen, Filme in Kinos anzuschauen. Erst 2017 hob Riad dann im Rahmen mehrerer Reformen ein jahrzehntelang geltendes Kino-Verbot auf.



Homosexualität ist in dem islamisch-konservativen Königreich verboten. Bei gleichgeschlechtlichem Sex drohen Gefängnishaft, Körperstrafen bis hin zur Todesstrafe. Das Land hatte im letzten Jahr bereits den Film "Eternals" wegen eines schwules Kusses verboten (queer.de berichtete). (cw/AFP)