Misha Collins doch nicht bisexuell

Der amerikanische Schauspieler Misha Collins hat sich am Montag in Einträgen auf Facebook, Instagram und Twitter dafür entschuldigt, dass er mit seinen Aussagen Fans fälschlicherweise glauben ließ, er sei bisexuell. Der 47-Jährige "Supernatural"-Star hatte am Samstag bei einer Fan-Convention in New Jersey erklärt: "Wie viele von euch würden sich als introvertiert bezeichnen? Wie viele als extrovertiert? Und wie viele als bisexuell? Ich bin alles davon" (queer.de berichtete). Über das vermeintliche Coming-out wurde weltweit berichtet.



Jetzt stellte Collins klar: "Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich mich dieses Wochenende versprochen habe." Seine "unbeholfene" Absicht sei gewesen, Diskussionen über seine sexuelle Orientierung zu entkräften, "aber ich war sehr ungeschickt und verstehe, dass es wie ein Coming-out als Bisexueller rüberkam." Er sei aber nicht bisexuell.

"Ich bin zufällig hetero, aber ich bin auch ein starker Verbündeter [der queeren Community]", erklärte der Schauspieler. "Das letzte, was ich tun wollte, ist den Kampf der LGBTQIA+-Community zu vereinnahmen." In Zukunft wolle er ein besserer Verbündeter sein und es tue im Leid, dass er mit seiner Aussage das Gegenteil getan habe. "Ich versuche zu lernen und mich zu bessern und werde weiter zuhören", so Collins.



Collins hatte zwischen 2008 und 2020 den Engel Castiel (und andere Figuren) in der Fantasyserie "Supernatural" gespielt. Am Ende hatte sich Castiel praktisch als schwul geoutet, musste aber kurze Zeit später sterben. Collins kritisierte zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, dass seine Figur nach dem Coming-out getötet wurde, weil dies ein altes Hollywood-Klischee für schwule Figuren sei. Alle 15 Staffeln der Serie stehen in Deutschland für Abonnent*innen von Amazon Prime Video zum Streaming bereit. (cw)