CDU-Ministerpräsident für Schutz sexueller Minderheiten im Grundgesetz

Heute, 15:05h,

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) unterstützt die Forderung, den Schutz sexueller Minderheiten im Grundgesetz zu verankern. Wie die Lesben und Schwulen in der Union am Dienstag mitteilten, hatte sich der 46-jährige Regierungschef am Freitag auf dem Jahresempfang der LSU in Düsseldorf erstmals öffentlich für eine Grundgesetzänderung ausgesprochen.



Konkret geht es um die Ergänzung von Artikel 3, Absatz 3 der Verfassung. In dem Gleichbehandlungsartikel sollen die Diskriminierungsmerkmale um "sexuelle Identität" ergänzt werden, um so den Schutz sexueller Minderheiten in Verfassungsrang zu heben. Die LSU habe in dieser Frage seine "volle Unterstützung", so der Ministerpräsident. "Wir haben die Chance, in dieser Hinsicht eine neue Zeit zu prägen."



Bislang ist eine derartige Reform am Widerstand der Union gescheitert: Alle anderen demokratischen Parteien im Bundestag sprechen sich geschlossene für eine entsprechende Grundgesetzänderung aus, nur CDU/CSU und die AfD hadern damit bzw. lehnen den Schritt rundweg ab. In der Union signalisierten einige hochrangige Politiker aber zuletzt Zustimmung, etwa Norbert Röttgen (queer.de berichtete).

LSU-Chef: "Ein starkes und wichtiges Signal"

LSU-Landeschef Philipp Pohlmann begrüßte die Unterstützung des Regierungschefs: "Unser Einsatz für dieses wichtige Anliegen hat sich gelohnt. Dass Hendrik Wüst sich für eine Ergänzung ausspricht, ist ein starkes und wichtiges Signal. Mit ihm gewinnen wir einen überaus wichtigen Unterstützer hinzu." Als Vorsitzender des größten CDU-Landesverbandes und als Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes habe sein Wort Gewicht. "Ich hoffe sehr, dass viele aus der Union sich unserem Anliegen nun anschließen und wir damit in dieser Sache endlich weiterkommen." Denn bis heute seien Homosexuelle die einzige NS-Opfergruppe, die keine Berücksichtigung in Artikel 3 des Grundgesetzes finde. "Der Schutz von Minderheiten ist eine der obersten staatlichen Aufgabe – dieser grundgesetzlich verankerte Schutz gebührt daher auch der Gruppe der LSBTIQ*."



Für eine entsprechende Grundgesetzänderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat nötig. Die Unterstützung von zumindest Teilen der Union ist also Voraussetzung, um die langjährige Forderung von LGBTI-Aktivist*innen durchzusetzen. Der im letzten November beschlossene Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung hält fest, dass man Artikel 3 "um ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität ergänzen" wolle (queer.de berichtete). Die Initiative "Grundgesetz für alle" hatte zuvor gefordert, sich zudem nicht auf das bestehende Merkmal "Geschlecht" zu verlassen, sondern auch das Merkmal "geschlechtliche Identität" ausdrücklich in der Verfassung zu verankern (queer.de berichtete).



Hendrik Wüst ist erst seit Ende Oktober 2021 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Der ehemalige Landesverkehrsminister wurde Nachfolger des glücklosen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Am 15. Mai muss er sich der Wiederwahl stellen. Umfragen zufolge könnte seine schwarz-gelbe Koalition aber die Mehrheit verlieren. Laut einer aktuellen WDR-Befragung erhielte seine CDU 31 Prozent (minus 2 Prozentpunkte gegenüber 2017), die SPD 30 Prozent (minus 1), die Grünen 16 Prozent (plus 10), die FDP 8 Prozent (minus 5) und die AfD 7 Prozent (unverändert). Die Linke erhielte drei Prozent und würde damit erneut an der Sperrklausel scheitern (2017: 4,9 Prozent).



An diesem Freitag hält Wüst als Ministerpräsident eine Rede in Münster beim Festakt "50 Jahre erste Homosexuellendemo der BRD". (dk)