Der Lebensort Vielfalt wird vor der "tagesschau" präsentiert

Heute, 08:17h, noch kein Kommentar

Am kommenden Sonntag, den 1. Mai, um 17.59 Uhr und um 19.59 Uhr macht die Deutsche Fernsehlotterie in ihrer Gewinnzahlenbekanntgabe im Ersten auf das von ihr geförderte Projekt Lebensort Vielfalt der Schwulenberatung Berlin aufmerksam. Im Lebensort Vielfalt leben Menschen aller Generationen in Vielfalt zusammen. Insgesamt gibt es vier Wohngemeinschaften für schwule, trans oder inter Menschen, mit und ohne Fluchterfahrung. Der Lebensort Vielfalt beherbergt die europaweit erste betreute Wohngemeinschaft für schwule Männer mit Pflegebedarf und Demenz.



"Unsere Pflege-WG ist ein Ort, wo schwule Männer sie selbst sein können, ohne sich zu verstecken, ohne Angst vor Diskriminierung oder Ausgrenzung", so der Geschäftsführer der Schwulenberatung Marcel de Groot. Die barrierefreie Pflege-WG verfügt über einen 24-Stunden-Pflegedienst und bietet den Bewohnern neben einem eigenen Zimmer auch einen Gemeinschaftsraum und rollstuhlgerechte Badezimmer. Die Bewohner können sich einen professionellen Pflegedienst aussuchen und bekommen eine ganzheitliche diversitätssensible Pflege und Betreuung.

Nicht mehr verstecken müssen

"In dieser WG leben zu können, bedeutet sich nicht mehr verstecken zu müssen mit dem, was ihnen wichtig ist, was ihr Leben ausmacht: dem Schwulsein", erklärt Pflegeleitung Heide Trautzburg.



"Es gibt eine ganze Menge älterer, schwuler Männer, die aufgrund ihrer Lebenserfahrung gezwungen waren, sich von ihrer Ursprungsfamilie zu verabschieden und denen es nicht gelungen ist, eine eigene Familie aufzubauen", berichtet der Aktivist und Mitbewohner Bernd Gaiser. "Deswegen sind sie im Alter auf soziale Kontakte angewiesen, um sich ihre Lebensqualität und Gesundheit zu bewahren. Darum ist eine Pflege-Einrichtung wie diese so wichtig."



Der Lebensort Vielfalt in Berlin-Charlottenburg beherbergt die europaweit erste betreute Wohngemeinschaft für schwule Männer mit Pflegebedarf und Demenz (Bild: Einspieler Deutsche Fernsehlotterie)

Für eine kultursensible Pflege von LGBTI hat die Schwulenberatung Berlin im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das gleichnamige Qualitätssiegel "Lebensort Vielfalt" entwickelt, das bundesweit erworben werden kann.

Einmaliges Projekt in Europa

Der Lebensort Vielfalt ist in seiner Größe und seiner Vielfältigkeit einmalig in Europa. Möglich gemacht wird der Lebensort Vielfalt auch durch die Förderung der Deutschen Fernsehlotterie von 300.000 Euro. Am Sonntag präsentieren Marcel de Groot, Heide Trautzburg, Bernd Gaiser und die Bewohner die Arbeit und das Leben im Lebensort Vielfalt in den Gewinnzahlen der Deutschen Fernsehlotterie im Ersten.



"Engagement braucht Sichtbarkeit. Wir geben daher in der Präsentation unserer Gewinnzahlen den Menschen aus unseren geförderten Maßnahmen eine Plattform und zeigen funktionierende Lösungen für die Ursachen gesellschaftlicher Herausforderungen", so Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie.



Dank ihrer Mitspieler*innen erzielte die Deutsche Fernsehlotterie von 1956 bis heute einen karitativen Zweckertrag von über zwei Milliarden Euro. Damit konnte die Soziallotterie über die ihr zugehörige Stiftung Deutsches Hilfswerk insgesamt rund 9.900 Projekte fördern. Im Jahr 2021 wurden rund 35 Millionen Euro an 282 soziale Projekte vergeben. Mindestens 30 Prozent der Loseinnahmen fließen jedes Jahr über die Stiftung Deutsches Hilfswerk in den guten Zweck. (cw/ots)