Protestaktion zum 50. Jahrestag der ersten queeren Demo in Deutschland

1972 war noch wenig von der gegenwärtigen CSD-Atmosphäre mit leichtbekleideten Menschen, wummernden Bässen und Sponsoren aus der Wirtschaft zu spüren (Bild: Rosa Geschichte – Schwul-lesbisches Archiv Münster / Repro: Stadt Münster)

Heute, 14:14h

Am Freitag jährt sich zum 50. Mal der Jahrestag der ersten queeren Demo in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Am 29. April 1972, knapp drei Jahre nach den Stonewall-Ausschreitungen, zogen gut 200 Demonstrant*innen unter Führung von Rainer Plein, die meisten von ihnen Schwulenaktivisten, durch die Münsteraner Innenstadt und verlangten zum ersten Mal öffentlich die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Lebensweisen.



Ein Aktionsbündnis unter Beteiligung des CSD Münster ruft für Freitag zu einer Kundgebung auf, die um 16 Uhr am Schlossplatz beginnt. Anschließend wollen die Aktivist*innen an der alten Route von 1972 entlangmarschieren. Es werden Redebeiträge der beteiligten Gruppen sowie Musik von Vergissmeinnicht zu hören sein.

Das Aktionsbündnis möchte mit der Demonstration auch an die radikalen Wurzeln der Bewegung und ihre Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit erinnern. Man verstehe sich als "kämpferische Ergänzung" zum Empfang im Rathaus, der am Freitagabend anlässlich des Jahrestages zusammen mit Zeitzeug*innen von 1972 und Vertreter*innen aus der Politik begangen wird. Dort wird auch der sich derzeit im Wahlkampf befindende Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ein Rede halten. Wüst hatte erst kürzlich erklärt, er setze sich für die Ergänzung des Antidiskriminierungsartikels im Grundgesetz um das Merkmal "sexuelle Identität" ein (queer.de berichtete). Diese Forderung war bisher von der Union blockiert worden.



"Queere Kämpfe müssen radikal bleiben! LSBTIQA erfahren strukturelle und individuelle Diskriminierung auch noch 50 Jahre nach der ersten queeren Demo in Münster", erklärte das Aktionsbündnis. "Diskriminierung auf politischer und gesellschaftlicher Ebene führt zum Beispiel zu maßgeblichen Lohnunterschieden und Menschen müssen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Sexualität Gewalterfahrungen im öffentlichen Raum durchmachen. Eine befreite und glückliche Zukunft für alle Menschen zu fordern, heißt für Queers einzutreten." Zudem soll auf der Demo betont werden, dass 1972 keine "Schwulendemo" gewesen sei, sondern dass sich auch Lesben engagiert hätten. (cw)