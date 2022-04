Kanada: 0,33 Prozent der Bevölkerung trans oder nichtbinär

Sabi (Bilal Baig) ist die nichtbinäre Hauptfigur der kanadischen Sitcom "Sort of" (Bild: Sky Deutschland)

0,33 Prozent der kanadischen Bevölkerung hat in einer Volkszählung 2021 angegeben, trans oder nichtbinär zu sein. Das gab die kanadische Statistikbehörde am Mittwoch in der Hauptstadt Ottawa bekannt. Demnach sind unter den knapp 30,5 Millionen Menschen über 15 Jahren, die in Kanada leben, 41.355 nichtbinäre Personen, 31.555 trans Frauen und 27.905 trans Männer – insgesamt handelt es sich also um knapp 101.000 Menschen.



(Bild: Statistics Canada)

Laut dem Statistikamt gibt es beim Anteil trans bzw. nichtbinärer Menschen große Unterschiede zwischen den Generationen. Während sich etwa in der Gruppe der nach 1997 geborenen Menschen 0,8 Prozent einer geschlechtlichen Minderheit zuordnen, sind es unter den vor 1945 geborenen Personen nur 0,1 Prozent.



(Bild: Statistics Canada)

Kanada ist das weltweit erste Land, das im Rahmen einer umfassenden Volkszählung die geschlechtliche Identität der Einwohner*innen abfragte. Einige Länder haben zumindest den Anteil ihrer trans Bevölkerung in Studien einschätzen lassen. In Belgien und Neuseeland kamen etwa repräsentative Befragungen zu dem Ergebnis, dass der Trans-Anteil bei jeweils 0,5 Prozent liege. Andere Studien aus dem vergangenen Jahr mit verschiedenen Modi kamen zu ähnlichen Ergebnissen: Irland bezifferte seinen Trans-Anteil etwa auf 0,6 Prozent, die Vereinigten Staaten kamen auf 0,8 Prozent.

Weltweit zählt Kanada zu den queerfreundlichsten Ländern. Vergangenes Jahr beschloss das Land etwa ein umfassendes Verbot von Trans- und Homo-"Heilung" (queer.de berichtete).



Auch im kanadischen Fernsehen gibt es viele queerfreundliche Programme: Jahrelang strahlte der öffentlich-rechtliche Sender CBC etwa "Schitt's Creek" aus, einer der erfolgreichen kanadischen Sitcoms aller Zeiten. Der pansexuelle David (Dan Levy) war eine der Hauptfiguren. Zuletzt sorgte die Comedy-Serie "Sort of" für Schlagzeilen, in der die nichtbinäre Figur Sabi (Bilal Baig) die Hauptrolle spielt. "Sort of" wurde Mitte April bei den kanadischen Fernsehpreisen als beste Comedyserie ausgezeichnet (queer.de berichtete). (dk)