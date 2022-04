Chaos und Coming-out in einer chinesisch-amerikanischen Familie

Heute, 17:11h, noch kein Kommentar

Waschsalonbesitzerin Evelyn Wang (Michelle Yeoh) geht im Chaos ihres Alltags unter: Der bevorstehende Besuch ihres Vaters (James Hong) überfordert sie, ihre lesbische Tochter Joy (Stephanie Hsu) will zum Neujahrsfest ausgerechnet ihre Freundin Becky (Tallie Medel) mitbringen, die Wünsche der Kunden bringen sie an ihre Grenzen und die anstehende Steuererklärung wächst ihr komplett über den Kopf.

Raum und Zeit lösen sich auf



Poster zum Film: "Everything Everywhere All At Once" startet am 28. April 2022 im Kino

Der Gang zum Finanzamt ist unausweichlich, doch während sie mit ihrer Familie bei der Steuerprüferin (Jamie Lee Curtis) vorspricht, wird ihr Universum komplett durcheinandergewirbelt. Raum und Zeit lösen sich auf, und die Menschen um sie herum haben – ebenso wie sie selbst – plötzlich weitere Leben in Parallelwelten.



Evelyn entdeckt, dass das Multiversum real ist und sie auf die Fähigkeiten und das Leben anderer Versionen ihrer selbst zugreifen kann. Das ist auch bitter nötig, denn sie wird mit einer großen, wenn nicht der größtmöglichen Mission betraut: der Rettung der Welt vor dem unbekannten Bösen.



"Everything Everywhere All At Once" eröffnete im März das diesjährige SXSW Festival und wurde von Publikum und Kritik euphorisch aufgenommen. (cw/pm)



Infos zum Film



Everything Everywhere All At Once. Actionfilm. USA 2022. Regie: Dan Kwan, Daniel Scheinert. Darsteller*innen: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, Jenny Slate, James Hong, Stephanie Hsu, Tallie Medel. Laufzeit: 139 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. Verleih: Leonine. Kinostart: 28. April 2022