OutInChurch: Der quälende Kampf geht weiter

Die ARD-Doku "Wie Gott uns schuf" bedeutete im Januar ein Massen-Coming-out in der katholischen Kirche und den öffentlichkeitswirksamen Start der Initiative #OutInChurch (queer.de berichtete). Jetzt haben die Initiator*innen das umfassende Buch "#OutInChurch. Für eine Kirche ohne Angst" (Amazon-Affiliate-Link ) nachgelegt – eine Selbstvergewisserung und ein Versuch einer Selbstermächtigung.



Wie auch der Film lebt dieses Buch maßgeblich von den vor Lebendigkeit sprühenden biografischen Berichten von queeren Priestern, Ordensleuten und Mitarbeitenden im Bildungs- und Pastoralbereich. Es wird deutlich, wie schmerzhaft das Leben im Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach persönlicher freier Entfaltung und beruflicher Erfüllung noch immer ist. Ein spiritueller Autor und Theologe beschreibt seine "panische Angst vor dem Liebesentzug", die er vor seinem Coming-out hatte – in einer Institution, die fortwährend von Liebe predigt. Eine Religionslehrerin schildert eindrücklich ihre inneren Kämpfe, wenn ihr Schweigen vor Schulklassen zu ihrer eigenen privaten Situation die "Tabuisierung von etwas völlig Natürlichem reproduziert". Und eine anonyme Person vergleicht die eigene Situation mit der einer barocken Kirche: "Tatsächlich ist aber alles aus einem zwar schön bemalten, doch wesentlich toten Holz."

Nur ein einziger Autor der Amstskirche



#OutInChurch. Für eine Kirche ohne Angst" ist Ende April 2022 im Herder Verlag erschienen

Andere Berichte zeigen wiederum, dass es dennoch möglich sein kann, auch im kirchlichen Umfeld die eigene sexuelle Identität zu leben. Allerdings sind die meisten Menschen dann immer abhängig von der Gnade des jeweiligen Bischofs. Bildungsreferent*in Raphaela Soden nennt diese individuell geschaffenen Regelungen eine "Anleitung zum massenhaften Unglücklichsein". Es geht dann immer um Duldung, nicht um wirkliche, rechtlich abgesicherte Akzeptanz. Der Kirche fehlen weitgehend die richtigen Kategorien für die Begegnung mit queeren Personen. Soden fühlt sich keinem Geschlecht zugehörig und sagt über die eigene Stellung in der Kirche: "Ich bin inexistent". Die Kirche "krankt an all den Lieben, die verschwiegen werden müssen".



So verwundert es auch nicht, dass unter den 50 Beiträgen des Buches sich mit dem Generalvikar von Essen nur ein einziger Vertreter der Amtskirche befindet. Bei einer Vorstellung dieses Buches wies ein Herausgeber darauf hin, dass auf einen Brief der Initiatoren an die 27 deutschen Bischöfe bei Ausstrahlung des Films überhaupt nur ein einziger Bischof geantwortet hat – bis heute.

Breiterer Ansatz als die ARD-Doku

Das Buch hat einen wesentlich breiteren Ansatz als der Film. Es erweitert die persönlichen Berichte um Texte auf einer reflexiven Ebene. So macht die Pastoraltheologin Ute Leimgruber in ihrem Beitrag das sehr ungelenk wirkende Handeln von Kirchenoffiziellen zwischen Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit und Hypersichtbarkeit deutlich. Wenn kirchlicherseits dann doch einmal spezifische Angebote für queere Menschen erstellt würden, gerieten jene Menschen in die Gefahr, dann wiederum in eine mit einem Sonderstatus versehene Rolle gestellt zu werden.



Eindrücklich weisen zwei Autoren darauf hin, dass es dramatische psychische Folgen für queere Menschen haben kann, wenn sie ihr Leben strikt nach der kirchlichen Lehre führen. Beispielsweise kann das Gefühl des "Minderheitenstressses" für sie zum Dauerzustand werden. Diese Perspektive der Folgen dieser Gewalterfahrungen bildet eine starke Ergänzung zu den biografischen Berichten.



An der Rechtslage hat sich bislang nichts geändert



Einen besonderen Eindruck hinterlässt der Teil des Buches, in dem die geltende rechtliche Realität innerhalb der Kirche für queere Menschen dargestellt wird. Denn trotz aller bisheriger Aktionen hat sich an der Rechtslage nichts geändert. Diesen Darstellungen in der kalten Sprache des kirchlichen Rechts – man solle Homosexuellen mit "Mitleid" begegnen und Transgeschlechtlichkeit gelte als "psychosexuelle Störung", die keine Ehe erlaube – stehen die fesselnden biografischen Berichte queerer Menschen gegenüber. Diese beiden Ebenen stehen also allein sprachlich im Kontrast zueinander und zeigen damit sinnbildlich die zweigeteilte kirchliche Realität.



Spannend sind auch die glaubenspraktischen und theologischen Perspektiven im Buch. Die Theologin Gunda Werner fordert in Anlehnung an den feministischen Aufruf "Bildet Banden" weitere Aktionen der Sichtbarkeit, um zu verhindern, dass diese Anliegen "in eine Barmherzigkeitssprache bagatellisiert werden" könnten – also, dass durch Bemitleiden der einzelnen Person Strukturveränderungen umgangen werden können. Der Theologe Michael Schüssler plädiert etwa dafür, dass ein Wechsel von der "weltanschaulichen Normierungsagentur" hin zu einer "risikobereiten Solidaritätsagentur" vorgenommen werden sollte. Diese Impulse für Veränderungen auf theologischer Ebene bleiben in diesem Buch jedoch nur skizzenhaft, ohne weiter diskutiert zu werden.



Ein Blick nach Brasilien



In weiteren Kurzbeiträgen wird auf die Breite der queeren Aktivitäten innerhalb der Kirche hingewiesen. So wird die Arbeit des "Katholischen LSBT+ Komitees" und der "Beauftragten für LSBTI*-Pastoral in den deutschen Diözesen" kurz angedeutet. Schlaglichter werden auch auf die internationale Ebene geworfen, so etwa auf die Situation queerer Katholik*innen in Brasilien. Auch diese Darstellungen sind äußerst kurz geraten, machen aber immerhin sichtbar, dass diese Arbeit als Teil der innerkirchlichen Reformbewegung existiert.



Die letzten Beiträge des Buches bilden Solidaritätsbekundungen verschiedener katholischer Verbände. Hierzu zählen die katholische Jugend, die Frauengemeinschaft und auch weitere Frauenverbände wie "Maria 2.0" oder auch die Basisbewegung "Wir sind Kirche". Dies ist ein wichtiges Zeichen, aber in seiner Wirkung begrenzt, da die Kirche eben nicht nach Mehrheitsbeschlüssen funktioniert, sondern hierarchisch gegliedert ist. Gerade die Beiträge der Vereinigungen für Frauenrechte zeigen noch einmal mehr, wie lang und mühsam der Weg zur Gleichberechtigung innerhalb der Kirche schon immer gewesen ist.



Zwischen Frust und Empowerment



"Out in Church – Für eine Kirche ohne Angst" ist ein Kaleidoskop vieler verschiedener Perspektiven und hat mitunter einen Collagencharakter. Gerade vor dem Hintergrund, dass andere Teile der Gesellschaft schon "weiter" sind, zeigen diese Berichte, dass innerhalb der Kirche strukturell noch besondere Hürden gelten. Hierzu zählen etwa das Damoklesschwert der beruflichen Einschränkungen, die oftmals als Mühlstein empfundene eigene Sozialisation und das Klima der täglich fortlaufenden Reproduktion von queerfeindlichen Vorurteilen innerhalb der Institution.



Das Buch macht den quälenden Kampf von Menschen deutlich, die einen Anspruch darauf erheben, ihr Leben innerhalb dieser Organisation – oftmals zwischen Widerstand von innen und Unverständnis von Außenstehenden – gleichberechtigt leben zu können. Geschrieben ist dieses Buch im Tonfall des Elans, in einer sich womöglich für Veränderungen öffnenden Kirche etwas bewegen zu können und nicht als Schlusspunkt einer Initiative. Einerseits kann es so ein Empowerment für die queeren Menschen innerhalb der Kirche darstellen. Andererseits macht es in seiner Breite auch die Schwierigkeiten deutlich, im deutschen Arbeitsrecht, im Kirchenrecht auf globaler Ebene und nicht zuletzt in der gelebten Realität innerhalb der Kirche zwischen den Gläubigen, etwas substantiell verbessern zu können.

Infos zum Buch



Michael Brinkschröder, Jens Ehebrecht-Zumsande, Veronika Gräwe, Bernd Mönkebüscher, Gunda Werner (Hg.): #OutInChurch. Für eine Kirche ohne Angst. 256 Seiten. Herder Verlag. 2022. Gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag: 22 € (ISBN 978-3-451-03367-4). E-Book: 16,99 €

