"Rosa kocht grün": Queere Konditormeisterin erhält eigenes "funk"-Format

Heute, 15:16h, noch kein Kommentar

Die Wuppertaler Konditormeisterin Rosa Roderigo mit "Rosa kocht grün" hat ab sofort ein neues "funk"-Format im Netzwerk, teilte das Jugendangebot von ARD und ZDF am Montag mit. Die 25-jährige queere Food-Expertin ist bereits seit 2020 mit "Rosa kocht grün" auf Instagram vertreten – und lädt darin ihre Community ein, sich mit veganer Ernährung auseinanderzusetzen – nachhaltig, chaotisch und ehrlich. Den Kanal startete sie gemeinsam mit ihrer Freundin Alexia Navrozidou, die sie zu veganem Essen brachte.

In "Rosa kocht grün" werden Fragen beantwortet wie: Warum ist Superfood gar nicht so super? Wieso lohnt es sich, die Schale der Kiwi mitzuessen? Wieso gehören Lauchblätter in den Magen und nicht in die Tonne? Roderigo zeigt, wie sich ganz einfach veganes Comfort Food zaubern lässt – ohne Diät-Wahnsinn und erhobenen Zeigefinger. Sie nimmt ihre Follower*innen laut dem ARD/ZDF-Jugendangebot "mit auf einen spannenden Weg ohne tierische Produkte, aber mit ganz vielen Freunden und Freundinnen, abenteuerlichen Ausflugszielen und extravaganten Rezepten".



Doch es geht um mehr als nur vegane Leckereien: Daneben gibt es bei "Rosa kocht grün" auch eine Reihe persönlicher Einblicke, wie zum Beispiel in ihr Arbeits- und Privatleben sowie zum Thema Gleichberechtigung und natürlich ihre Liebe zum Kochen. Roderigo möchte für ihre Fans nicht nur chaotische Chefköchin, sondern auch eine gute Freundin sein. "Rosa kocht grün" will also inspirieren – zum Kochen, zum Mutig-Sein, zum Hinterfragen und zum Ausleben des eigenen Selbst.



"Rosa kocht grün" startete im "funk Talentnetzwerk". Dort arbeitet funk gemeinsam mit Nachwuchstalenten an ihrer professionellen Entwicklung und an der Weiterentwicklung ihrer Inhalte. Schnell kamen bei Roderigo Auftritte in Großformaten wie dem "ZDF-Fernsehgarten" oder "Tigerentenclub" dazu, so dass ihre Bekanntheit nicht nur auf ihrem Instagram-Kanal deutlich anstieg. Dort begrüßt sie derzeit eine über 80.000-köpfige Community. Mit dazu kommt ihr neuer TikTok-Kanal. "Rosa kocht grün" wird vom Kölner Unternehmen Whylder im Auftrag des ZDF für funk produziert. (pm/cw)