Deutsche Aidshilfe sucht Sachbearbeiter*in

Die Deutsche Aidshilfe (DAH) vertritt die Interessen von Menschen mit HIV und macht Prävention für Bevölkerungsgruppen, die von HIV, Hepatitis und anderen sexuell übertragbaren Infektionen besonders stark betroffen sind. Die DAH ist der Dachverband von 115 Mitgliedsorganisationen, ihre Arbeit ist verwurzelt in der Selbsthilfe. Mehr Informationen unter aidshilfe.de.



Die DAH sucht für ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin ab 01.08.2022 eine*n



Sachbearbeiter*in

für das Team Internationales (unbefristet, 50% RAZ, EG 10)



Zu Ihren Aufgaben gehören:

• Unterstützung der Referentin bei der Projektentwicklung und im Projektmanagement

• Eigenverantwortliche Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von Teilprojekten

• Mitarbeit bei der Erstellung von Projektanträgen, Abwicklung und Abrechnung von Projekten, Erstellung von Verwendungsnachweisen

• Unterstützung der Referentin bei der Planung, Organisation und Durchführung von regionalen und überregionalen Veranstaltungen und Projektaktivitäten sowie deren Nachbereitung und Dokumentation

• Erstellung von Präsentationen der Projekte und von Kommunikationsmaterialien

• Mitarbeit bei Aufbau und Pflege von Kontakten zu Partnerorganisationen und Beratung von Kooperationspartner*innen

• Formulierung von Werkverträgen; Controlling von Leistungserbringung und Rechnungen von Auftragnehmer*innen.



Das sollten Sie mitbringen:

• Offenheit gegenüber Menschen mit HIV und den besonders stark betroffenen Gruppen und Identifikation mit den Zielen der Deutschen Aidshilfe

• Einschlägiges Fach-/Hochschulstudium im pädagogischen oder sozialwissenschaftlichen Bereich und Berufserfahrung in der interkulturellen oder sexualpädagogischen Beratungs-, Präventions- und/oder Fortbildungsarbeit

• Erfahrungen bei der Erarbeitung von Projektkonzeptionen und Projektanträgen

• Erfahrungen in der internationalen Zusammenarbeit

• Umfassende Kenntnisse über die Regionen Osteuropa und Zentralasien

• Erfahrungen im Projektmanagement und in verwaltungstechnischen Zusammenhängen sowie im Zuwendungsrecht

• Moderationsfähigkeit und Kommunikationskompetenz

• Sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift, russische Sprachkenntnisse erwünscht

• Sicherer Umgang mit PC und Internet

• Bereitschaft zu Dienstreisen



Wir bieten Ihnen:

• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit im Rahmen eines engagierten Teams

• Mitwirkung an der internationalen Zusammenarbeit einer großen zivilgesellschaftlichen Organisation

• eine Vergütung entsprechend TVöD Entgeltgruppe 10

• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis im Umfang von 50% der tariflichen Wochen-arbeitszeit, d.h. derzeit 19,5 Std. / Woche.



Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Ge-schlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/ Weltanschauung, Behinde-rung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Menschen mit Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen (entspr. BGleiG, SGB IX) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt



Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbung mit Motivationsschreiben (maximal zwei Dateien im pdf-Format).



Die DAH weist darauf hin, dass alle durch die Bewerbung oder das Bewerbungsgespräch ent-stehenden Kosten (z.B. Reise- und Übernachtungskosten) nicht übernommen werden kön-nen, sondern von den Bewerber*innen selbst zu tragen sind.



Bewerbungen bitte ausschließlich über unser Bewerbungsportal "Connectoor" (Kenn-Nr.: SB-Internationales22)!



E-Mail-Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden und werden aus Datenschutzgründen gelöscht.



Bewerbungsschluss ist der 15.05.2022, 24.00 Uhr.

Bewerbungsgespräche finden am 24.05.2022 in der Bundesgeschäftsstelle statt.